Incident șocant într-un orășel din California, unde o femeie și-a pierdut viața după ce a rămas cu capul blocat într-un container de donații pentru haine și încălțăminte.

Alertate de localnici, echipele de polițiști și pompieri au găsit victima cu picioarele atârnând afară. Femeia era în stop cardiac, iar manevrele de resuscitare nu au dat rezultat.

Deși cauza exactă a morții nu este încă stabilită, una dintre ipoteze este că victima ar fi încercat să scoată obiecte din container și a rămas blocată. Nu este primul incident de acest fel raportat în Statele Unite.

Autoritățile au făcut apel la martori și la persoanele care ar putea deține imagini video din zonă pentru a ajuta la stabilirea împrejurărilor tragediei.

Sursa: Newsinn