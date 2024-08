Este promisiunea făcută de premierul Marcel Ciolacu în ședința de Guvern, după ce, în ultimele zile, sute de oameni s-au plâns că documentele înmânate de postași sunt pline de greșeli. Seniorii vor primi în următoarea perioadă de la Casa de Pensii încă un document oficial, cu asigurări că nu vor fi mai săraci după recalculare.

„M-a greșit acolo, să vă spun, și ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane – eu când am auzit că am de plătit o sută de milioane, m-am speriat. Bă primesc o sută de milioane, de unde dau banii înapoi.”

Speriată că de la 1.900 de lei pensia ei crește la 10.284 de lei, doamna Gheorghe a venit într-un suflet la casa de pensii. A lucrat 35 de ani, însă anii de vechime nu sunt trecuți corect, iar calculul este greșit.

Zoica Gheorghe: „Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune aici – 10 ani pe care nu i-am cotizat – care eu nu am avut întrerupere 3128 De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10.284? A văzut domnul și a zis: da, e recalculat greșit, faceți cerere și așteptați să vină alta acasă.”

În schimb, pentru o altă doamnă, pensia va fi mai mare cu puțin peste 40 de lei.

„Cât aveam înainte? 2611 lei și să vă arăt cât a venit acum. 2654. Da. Un sac de cartofi, v-am zis, atât. Și câți or fi ca mine. 3.940 Sunt foarte mulțumită am venit să le redau lor cartofii pe care mi i-au dat mie, să îi restitui înapoi.”

Sunt și pensionari care apar cu mai puțini ani de muncă pe noul document. Este și cazul unui domn din Târgu-Jiu.

Ion Ignat, pensionar: „Nu știu, au ajuns de la 25 de ani și ceva la 24 de ani și ceva , nu știu ce calcule s-au făcut, ceva nu s-a luat în considerație sau cineva e de vină.”

Confuzii și neînțelegeri sunt și în rândul pensionarilor care primesc în prezent indemnizație socială, în valoare de 1.281 de lei. În cazul în care pensia recalculată este mai mică, oamenii rămân cu aceeași sumă în buzunar, iar diferența este suportată de la bugetul de stat.

În această categorie sunt acum peste un million de vârsnici, cei mai mulți în județele Suceava, Constanța, Iași, Prahova.

Marcel Ciolacu: „Vreau că tuturor pensionarilor să li se trimită zilele viitoare un document oficial prin care să fie informați despre faptul că, oricare ar fi calculul legat de contributivitate, pensia lor nu scade. Românii trebuie să aibă garanția că nu scade nicio pensie și orice greșeală se poate repara și orice sumă se recuperează.”

Seniorii care s-au îmbolnăvit, au avut accidente de muncă sau boli profesionale și au în vechimea trecută pe decizia de recalculare și anii în care au primit pensie de invaliditate NU primesc bani în plus la recalculare. La fel se întâmplă și cu cei care pe perioada pensionării de invaliditate au lucrat cu jumătate de normă. Iar pensii mai mici au și cei care au ieşit la limita de vârstă şi au un grad de handicap. În cazul lor, pensia poate să fie mai mică în decizia de recalculare, dar ei vor rămâne tot cu banii pe care îi primesc în prezent. De anul viitor însă, indexarea cu rata inflației se va aplica la punctajul din noua decizie de recalculare.

Sursa: stirileprotv.ro