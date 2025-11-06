Suporterii Stelei i-au adus un omagiu lui Emeric Ienei, miercuri seară, la stadionul din Bulevardul Ghencea.

El va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare

Peluza Sud a fost prezentă în această seară acolo unde legenda a prins viaţă, unde marele Emeric Ienei a scris istorie, în Ghencea, a anunţat clubul stelist.

„Un OM care a învăţat generaţii ce înseamnă respectul, modestia şi dragostea pentru Steaua. Un nume care nu se uită. Un suflet care rămâne. Pentru tot ce ai însemnat, pentru tot ce ai lăsat în urmă, respect etern, nea Imi! Steaua nu te va uita niciodată”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Stelei.

Fostul tehnician Emeric Ienei, care în 1986 a adus Cupa Campionilor Europeni la Bucureşti câştigând trofeul cu Steaua, a încetat din viaţă. Ienei avea 88 de ani.