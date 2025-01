Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență anul trecut a fost de 7.274, în creștere cu 9,38% față de 2023, când au fost înregistrate 6.650 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 1.375, număr în creștere cu 6,67% față de perioada ianuarie-decembrie 2023.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, cu 581 insolvențe (minus 3,01%), Cluj – 529 (plus 35,29%), Timiș – 424 (plus 29,66%), Iași – 305 (plus 12,96%) și Ilfov – 282 (plus 29,36%).

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în județele Covasna – 28 (plus 33,33%), Harghita și Mehedinți – 38 (plus 18,75%, respectiv plus 2,70%), și Vaslui – 41 (minus 4,65%).

Numai în luna decembrie 2024 au fost consemnate 757 de insolvențe, cele mai multe în București, respectiv 182.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.902 (plus 6,79% comparativ cu perioada ianuarie-decembrie 2023), construcții – 1.499 (plus 13,39%) și în industria prelucrătoare – 852 (plus 7,17%).

