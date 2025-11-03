Acasă Politica ORA 20:00 – GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE... ORA 20:00 – GEORGE SIMION, ÎN DIRECT LA REALITATEA PLUS. PE CINE SUSȚINE LA PRIMĂRIA CAPITALEI? De către Realitatea de Dambovita - 03/11/2025 George Simion, liderul suveraniștilor, va transmite, la Realitatea Plus, un mesaj de susținere din partea partidului AUR pentru candidatul la Primăria Capitalei. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR ANCA ALEXANDRESCU, CANDIDAT AUR LA PRIMĂRIA CAPITALEI: SUNT FOARTE MULȚI DERANJAȚI DE CANDIDATURA MEA, E O TULBURARE LA NIVELUL PARTIDELOR THE TIMES: CATEDRALA NAȚIONALĂ, SIMBOLUL PUTERII ROMÂNIEI ORTODOXE. CUPOLA AURITĂ DOMINĂ BUCUREȘTIUL, LA TREI SECOLE DUPĂ BISERICA LUI PETRU CEL MARE UN DEPUTAT PSD ȘI-A DAT DEMISIA DIN PARLAMENT. ÎȘI ÎNCHEIE ACTIVITATEA PE 7 NOIEMBRIE ALEXANDER SOROS, ÎNTÂLNIRE CU EMMANUEL MACRON LA PALATUL ÉLYSÉE. FIUL MILIARDARULUI CONTINUĂ ACTIVITĂȚILE INTERNAȚIONALE ALE FAMILIEI MARIUS BUDĂI, ATAC DUR LA MINISTRUL FINANȚELOR: „TRĂIȚI O LUNĂ CU SALARIUL MINIM, SĂ VEDEȚI CUM E!” PREŞEDINTELE SENATULUI: COALIȚIA SUSȚINE REDUCEREA NUMĂRULUI DE PARLAMENTARI