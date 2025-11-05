Parlamentul European a desemnat raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate, un nou instrument financiar al Uniunii Europene cu o valoare estimată de 234,3 miliarde de euro, a anunțat eurodeputatul Ninel Peia.

Acest fond este instrumentul-cheie al Uniunii Europene pentru consolidarea competitivității economice, industriale, digitale și tehnologice.

El unifică într-o singură arhitectură strategică 14 programe europene existente (cercetare–inovare, finanțare pentru modernizarea industriei, IMM-uri, digitalizare, apărare etc.) și va sprijini investițiile de-a lungul întregului lanț de valoare – de la cercetare și inovare până la industrializare, infrastructură și competențe.

Pentru România și industria românească este o șansă extraordinară, miza fiind una concretă și de amploare:

– finanțare pentru modernizarea industriilor mari consumatoare de energie;

– investiții complementare în infrastructura energetică și interconectările rețelelor de energie – esențiale pentru reducerea prețurilor și creșterea securității energetice;

– acces la instrumente financiare flexibile pentru IMM-uri, start-up-uri și industrii emergente care pot contribui la reindustrializarea României și a Europei;

– participare extinsă în proiecte europene comune din domeniul apărării și securității, pentru consolidarea capacităților industriale și tehnologice ale României, în linie cu prioritățile europene de reziliență și autonomie strategică;

– sprijin pentru inovare și cercetare aplicată.

– Structura Fondului acoperă patru direcții majore:

– Tranziție curată și decarbonizare industrială – 26,2 mld €

– Sănătate, biotehnologie, agricultură și bioeconomie – 20,4 mld €

– Digital și inteligență artificială – 51,5 mld €

– Reziliență, securitate, apărare și spațiu – 125,2 mld €

Fondul va susține obiectivele Clean Industrial Deal, va integra Banca pentru Decarbonizarea Industriei și va finanța proiecte strategice de infrastructură, inovare și competențe pentru o Europă mai sigură, mai competitivă și mai autonomă.

În negocierile pe care le voi avea cu Consiliul Uniunii Europene se va stabili forma finală a regulamentului.

Rezultatul va fi supus votului în plenul Parlamentului European, marcând un pas decisiv pentru viitorul economic și strategic al Uniunii.

Fondul European pentru Competitivitate nu este doar un exercițiu bugetar – este o alegere politică pentru o Europă capabilă să își apere economia, industria și locurile de muncă.