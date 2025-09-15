Poliţiştii rutieri au reţinut duminică peste 700 de permise de conducere, dintre care aproape 290 pentru depăşirea regimului legal de viteză şi mai bine de 90 pentru consum de alcool.

În total, au fost peste 3.400 de intervenţii la solicitări din partea cetăţenilor şi au fost aplicate mai bine de 10.000 de sancţiuni contravenţionale, a căror valoare depăşeşte 4,7 milioane de lei, a informat Poliţia Română.

Tot duminică au fost depistate 13 persoane urmărite naţional şi internaţional, faţă de care au fost dispuse măsurile legale.