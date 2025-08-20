Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, denunță ordonanța de urgență adoptată de guvernul Bolojan privind gestionarea PNRR. Senatorul avertizează că partidele aflate la guvernare vor putea semna, înainte de alegeri, contracte de lucrări fără acoperire financiară, pentru ca ulterior să le suspende. Acesta reclamă lipsa de transparență privind supracontractarea reală și cere explicații despre responsabilii acestei situații.

„Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța privind gestionarea PNRR, o lovitură majoră dată tuturor principiilor și legilor care au guvernat până acum finanțarea proiectelor cu fonduri europene. Dar și o lovitură dată principiilor politice și democratice din România”, a declarat Petrișor Peiu.

Precedentul periculos creat

Senatorul AUR avertizează că de acum înainte, „orice partid aflat la guvernare va putea încheia, înainte de alegeri, oricâte contracte de lucrări va dori, fără a avea resursa financiară disponibilă iar, după câștigarea alegerilor, va putea, pur și simplu, ‘suspenda’ toate contractele semnate!”

Ca motivație se invocă „o supracontractare masivă și necorelată cu realitățile bugetare a proiectelor de infrastructură finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)” și astfel „a fost creat un portofoliu de angajamente financiare viitoare care depășește în mod manifest capacitatea de susținere a bugetului național”.

Principalele măsuri din ordonanță

Guvernul a decis suspendarea încheierii sau emiterii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare în cadrul PNRR de către coordonatorii de reforme și agențiile de implementare, cu excepția cazurilor autorizate de Guvern. De asemenea, se suspendă încheierea de angajamente legale și atribuirea de contracte de prestări de servicii în cadrul reformelor și investițiilor PNRR.

Contractele pentru care beneficiarii nu au inițiat proceduri de atribuire sunt denunțate unilateral de stat, iar proiectele cu proceduri de achiziție finalizate dar fără începerea lucrărilor se suspendă unilateral, cu excepția celor aprobate de Guvern.

Centralizarea deciziilor

„Practic, avem aici o centralizare în toată regula: se interzice, pentru toți cei care puteau încheia contracte, conform legilor emise de aceeași coaliție, să mai facă vreo mișcare în PNRR, doar Guvernul are voie, prin excepție, să facă orice vrea”, a criticat Peiu.

Probleme în implementare

Senatorul AUR semnalează „o nebunie legislativă” privind continuarea doar a lucrărilor cu stadiul fizic de 30% care pot fi terminate până în august 2026. „Păi, în cadrul PNRR, nu putea fi semnat niciun contract care nu era gata până pe 31 august 2026! Deci a încălcat legea vechiul guvern cumva? De ce nu există o răspundere penală/civilă pentru încălcarea legii?”, a întrebat retoric.

Întrebările decisive

Peiu ridică întrebări esențiale: „Cât de mare este subcontractarea reală, cine se face vinovat de ea și de ce nu răspund vinovații penal și civil pentru prejudiciul creat?” El menționează că Bolojan a vorbit de o supracontractare de 20 de miliarde de euro, cifră pe care o consideră „perfect necredibilă”.

„Cine sunt demnitarii care au decis și semnat pentru semnarea unor contracte pentru care nu exista finanțare? Au fost trimise sesizări penale către Parchete în aceste cazuri?”, a întrebat senatorul AUR.

„Este moral ca un ministru precum Sorin Grindeanu să poată decide semnarea unor contracte pentru care nu este asigurată finanțarea și să nu ajungă să răspundă penal și civil?”, a concluzionat Petrișor Peiu, subliniind că PSD, PNL și UDMR au câștigat alegerile din 2024 promițând contracte care nu aveau asigurată finanțarea.