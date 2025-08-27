Poluarea aerului din Capitală a rămas ridicată după incendiul masiv izbucnit la complexul comercial „Dragonul Roșu” din județul Ilfov, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Cele mai afectate zone sunt cartierele Berceni, Titan și Mihai Bravu – Pod Văcărești, unde valorile de particule în suspensie au depășit limitele normale, în special în cursul dimineții.

Ministerul Mediului, prin ANMAP, Garda Națională de Mediu și Administrația Națională de Meteorologie, monitorizează permanent calitatea aerului. Trei autolaboratoare mobile și mai multe stații fixe măsoară nivelul poluanților precum PM10, PM2.5, oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat și amoniac.

Autolaboratoarele au fost amplasate în zone-cheie: la Fizicienilor – Vitan-Bârzești, în comuna Tunari și în apropierea CET Progresul. Scopul monitorizării este de a furniza date în timp real și de a proteja sănătatea populației din București și Ilfov.

Autoritățile recomandă locuitorilor să evite deplasările în zonele cu fum vizibil sau miros puternic. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să țină ferestrele închise și să manifeste prudență sporită, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor și al persoanelor cu afecțiuni respiratorii.

Incendiul a izbucnit marți seară într-un depozit din complex, generând degajări masive de fum. Focul a afectat inițial circa 2.000 de metri pătrați, iar structura clădirii s-a prăbușit parțial. În jurul orei 2:30, pompierii au reușit localizarea incendiului, care se extinsese la 3.800 de metri pătrați. Nu s-au înregistrat victime, însă populația a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.

În prezent, pompierii continuă lucrările de înlăturare a elementelor arse și verifică focarele ascunse sub pereții prăbușiți. Zece autospeciale de stingere rămân la fața locului pentru supraveghere și intervenții suplimentare.

Ministrul Mediului a precizat că toate datele despre calitatea aerului vor fi publicate transparent. După finalizarea operațiunilor de stingere, Garda Națională de Mediu va efectua verificări pentru stabilirea cauzelor incendiului și a eventualelor responsabilități legale.

