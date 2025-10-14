La patru luni după dezastrul natural care a lovit localitatea Praid, situația rămâne dramatică. Inundațiile din primăvară au distrus case, drumuri și au paralizat complet activitatea carierei, dar și turismul local – principalele surse de venit ale comunității.

Deși imediat după tragedie autoritățile au fost prezente la fața locului și au făcut promisiuni ferme, nimic concret nu s-a întâmplat. Realitatea de zi cu zi arată patru luni de tăcere și nepăsare, timp în care oamenii au fost lăsați să se descurce singuri.

Aproximativ 40.000 de localnici trăiesc acum în mijlocul unei zone devastate. Multe gospodării și culturi agricole au fost distruse, iar pierderile sunt uriașe. Estimările specialiștilor vorbesc despre pagube care se ridică la peste 200 de milioane de lei.

Salina Praid, atracția turistică și sursa principală de locuri de muncă, rămâne închisă pe termen nedeterminat. În lipsa unor măsuri clare din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan, întreaga comunitate este împinsă spre colaps economic și social.