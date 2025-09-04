România este un element-cheie pentru securitatea Uniunii – a declarat miercuri seară, la Bucureşti, preşedintele Consilului European, António Costa. Responsabilul comunitar a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan, cu care a discutat despre situaţia de la Marea Neagră şi din Ucraina.

Corespondentul RRA Alina Stănuţă relatează:

”Trăim o perioadă complicată în Europa şi solidaritatea europeană este importantă în această perioadă – spunea preşedintele Nicuşor Dan, care arăta că vizita preşedintelui Consiliului European, António Costa, la Bucureşti reprezintă o dovadă a solidarităţii europene.

Nicuşor Dan: România este în flancul estic, cu provocările care decurg. Am discutat de Marea Neagră, am discutat de războiul hibrid.

La rândul său, preşedintele Consilului European, António Costa, declara că România este un element-cheie pentru securitatea europeană şi a susţinut că prosperitatea şi securitatea în Uniunea Europeană sunt interconectate.

António Costa: Toţi europenii ştiu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontiera estică. România este un pilon-cheie al securităţii europene, deci noi toţi susţinem securitatea dumneavoastră. Ştim însă, deci, la fel de bine că depindem în mare măsură de securitatea României.

Oficialul european se află în aceste zile într-un turneu în Europa pentru a discuta cu liderii comunitari în principal despre trei subiecte importante – proximitatea, implicarea şi unitatea la nivelul Uniunii Europene.”

În urmă cu două zile a fost în România şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen; ea a venit la Constanţa.

Sursă: Radio România Actualități