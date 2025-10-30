Președintele Nicușor Dan a ajuns în această dimineață la Clubul Colectiv, pentru a comemora 10 ani de la tragedia care a îndoliat România. 27 de tineri au murit pe loc în incendiul devastator, iar din cauza gestionării dezastruoase a situației răniților, numărul victimelor a crescut, în săptămânile și lunile următoare, până la 65.

Șeful statului a aprins o lumânare la locul tragediei. Interesant este faptul că această vizită nu a fost anunțată, potrivit Realitatea PLUS.

Într-un interviu recent, Nicușor Dan a declarat că, în deceniul scurs de la tragedie, s-au făcut unele progrese în domeniul sănătății, dar, din păcate, și pași înapoi.

„În zona de sănătate există câteva progrese. Chiar dacă nu avem încă spitalele, contractele sunt semnate. Mai avem mult de făcut, oricum. Din păcate, în privința corupției cred că am făcut niște pași înapoi”, a declarat Nicușor Dan.