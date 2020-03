Președintele PNL Târgoviște, Aurelian Cotinescu, a fost testat pentru coronavirus. Acesta a precizat că a solicitat acest lucru celor de la DSP Dâmbovița, dupa ce în ultimele zile a interacționat cu mai multe persoane din condcerea partidului (PNL) ce la rândul lor au fost suspecatate de infecție cu coronavirus, după ce au interacționat cu senatorul Vergil Chițac, confirmat ca infectat cu COVID 19.

Președintele PNL Târgoviște a anunțat pe toată lumea, prin intermediul unui comunicat de presă, că s-a autoizolat la domiciliu și a făcut si testul pentru COVID 19.

„Deoarece am participat recent la mai multe activități alături de membrii PNL și reprezentanți ai guvernului, ca măsură cu caracter preventiv am ales să intru în autoizolare din dorința de a nu pune în pericol alte persoane și am respectat toți pașii procedurali.

Am anunțat DSP Dambovita, am fost luat în evidență, am primit instrucțiuni și am fost testat.

Acum vom aștepta rezultatele testelor celor cu care am intrat în contact și rezultatul propriului test.

Vă țin la curent cu evoluția situației.”

Foto-Aurelian Cotinescu (stânga) și Virgil Guran (dreapta), conf. de presă PNL Dâmbovița, 12 martie 2020

A transmis Cotinescu. Împreună cu toți liderii partidului, din Dâmbovița, inclusiv Virgil Guran (președinte PNL DB), (vezi foto articol), cel care a intrat în contact direct cu Vergil Chițac (senatorul liberal confirmat ca fiind infectat cu COVID 19), Aurelian Cotinescu a participat la o conferința de presă, în data de 12 martie, la sediul din Târgoviște al PNL Dâmbovița, unde și-a lansat candidatura pentru primăria Târgoviște, din partea PNL, la momentul în care România era deja în plina alertă pentru coronavirus și se lua deja în discuție declararea stării de urgență la nivel național.