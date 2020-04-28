Primăria Târgoviste a organizat cinci puncte de distribuție a kit-urilor de igienă către populație, la nivelul orasului. Kit-urile conțin câte două măști și două perechi de mănusi și sunt date tuturor persoanelor adulte din Târgoviște. La punctele de distribuție se pot prezenta doar cei care nu au primit materialele la domiciliu.

Administrația locală a organizat cele 5 puncte de distribuție a kit-urilor în așa fek încăt fiecăruia îi sunt arondati locuitorii din mai multe cartiere din oraș.

În situația în care, din diferite motive, nu ați intrat în posesia kiturilor de igienă distribuite de către Primăria Târgoviște, format din două perechi de mănuși și două măști, vă puteți deplasa la punctele de distribuție, pentru a le ridica personal. precizează administrația locală. Iată zonele de distribuție:

PUNCTELE DE DISTRIBUȚIE

1.Sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ. Adresa: B-dul Unirii, Nr. 26. Programul este între orele 08.00-20.00, Telefon 0372764198 / 0732017666;

Zone arondate:

– Cartier Tudor Vladimirescu (fostul Microraion Nr. 6): B-DUL UNIRII și străzile: ARCAȘILOR, BENONE GEORGESCU, BUCOVINEI, ARHITECT GHEORGHE PINTEA, IANCU JIANU, MACILOR, MOLDOVEI, DR. MARINOIU, BASARABIEI, I.L. CARAGIALE, GĂRII, GHE. MARINESCU, DR. DUMITRU OPRESCU, TRANSILVANIEI, TUDOR VLADIMIRESCU, TINERETULUI, VASILE VOICULESCU ȘI CALEA CÂMPULUNG;

– Cartier Priseaca: străzile CÂMPULUI, CRÂNGULUI, DÂMBOVIȚEI, ÎNFRĂȚIRII, PLANTELOR, PRISECII, SOARELUI, STUPILOR, STEJARILOR, TEILOR, OILOR, PĂDURII;

– Cartier Romlux: străzile ZORILOR, LILIACULUI, CÂMPULUNG, IALOMIȚEI, LAMINORULUI;

“MAGAZIE CREȘE”. Adresa: Calea București, Bloc O3, Parter, Program 10.00-18.00, Telefon: 0747084301;

Zone arondate:

– Cartier Vlad Țepeș (fostul Microraion Nr. 11): străzile I.C.BRĂTIANU, CALEA BUCUREȘTI, CPT. STĂNICĂ ILIE, VASILE BLENDEA, TONY BULANDRA, VLAD ȚEPEȘ, RADU DE LA AFUMAȚI, CALEA IOLOMITEI, COL. MARIN STĂNESCU, NIFON, CATEDRALEI, GEORGE CAIR, ION CIORĂNESCU, LĂZĂRICĂ PETRESCU, RADU DE LA AFUMAȚI, CRĂIȚELOR, IONEL FERNIC, COL. ION NICOLIN, SOLDAT NAE ION;

– Cartier Petru Cercel (fostul Microraion Nr. 12): străzile LUCEAFĂRULUI, MIHAI POPESCU, MIHAIL SADOVEANU, PETRU CERCEL, PANDURILOR, I.E. FLORESCU, VIDIN, OITUZ, SMÂRDAN;

– Cartier Matei Voievod: străzile CALEA PLOIEȘTI, LEGUMELOR, PLEVNEI, GRĂDINARI, UDREA BĂLCESCU, BARBU LĂUTARU, CALAFAT, LAMÂIȚEI;

– Cartier Sagricom: străzile MATEI ALEXANDRESCU, SILVIU STĂNCULESCU, OCTAV ENIGĂRESCU, CONSTANTIN MANOLESCU, MIRCEA GEORGESCU, LAURA STOICA, VICTOR OPRESCU, ing. GIB CONSTANTIN;

– Zona Prepeleac – Centură: străzile FRUCTELOR, OLTULUI, ION NECULCE, MIRON COSTIN, COCORILOR, CRONICARILOR, PORUMBEILOR, FLUIERAȘI, HIPODROMULUI, PETRU CERCEL, PROF. VALERICĂ DUMITRESCU;

SEDIUL CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI (DEPOZIT). Adresa: str. Ion Ghica, Nr. 2, Program 10.00-18.00, Telefon: 0731023868;

Zone arondate:

– Cartier Matei Basarab (fostele Microraioane Nr. 2, 3): străzile SOROCA, CERNĂUȚI, LIVIU DRAGOMIRESCU, EROILOR, TIGHINA, HOTIN, NISTRULUI, OPRESCU ADRIAN, PRUTULUI, PREOT TOMA GEORGESCU, MAIOR SPIRESCU, ROVINE, HERȚA.

– Cartier Radu cel Mare (fostul Microraion Nr. 4): străzile VASILE ALECSANDRI, MACARIE, ȘERBAN GRECEANU, TUDORICĂ POPESCU, BĂRĂȚIEI, RADU GRECEANU, POPA ȘAPCĂ, RADU POPESCU, DINU LIPATI, UDRIȘTE NĂSTUREL, RADU CEL MARE, DIACONU CORESI;

– Cartier Constantin Brâncoveanu (fostul Microraion Nr. 5): străzile C-TIN BRÂNCOVEANU, ION GHICA, MILIOARA, ANA IPĂTESCU, PÂRVAN POPESCU, URMUZ, VASILE FLORESCU, DUILIU ZAMFIRESCU;

– Zona Suseni: străzile MATEI BASARAB, ALEXANDRU VLAHUȚĂ, SEIMENI, VASILE CÂRLOVA, RADU VĂRZARU, SUSENI, MIHAI BRAVU, BRAȘOVULUI, CREȚULESCU, RADU PETRESCU, STOICA LUDESCU, PLT. DIȚESCU STAN, IANCU VĂCĂRESCU, A.I. CUZA, ELENA VĂCĂRESCU, IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU;

– ALEEA SINAIA, ALEEA MĂNĂSTIRII DEALU, STRADA MAGRINI, INTRAREA TEIȘ – NICOLAE BĂLCESCU – LT. VIOREL MARCEANU.

SEDIUL CSM – STRADA REVOLUȚIEI. Adresa: Nr. 8B, program 10.00-18.00, Telefon: 0245/640644;

Zone arondate:

– Zona Centrală: B-DUL LIBERTĂȚII și străzile GRIGORE ALEXANDRESCU, REVOLUȚIEI, LINIȘTEI, MAIOR CORAVU, MIHAI EMINESCU, MAIOR BREZIȘEANU, CETĂȚII, VALUL CETĂȚII, BERZEI, COL. DUMITRU BĂLTĂREȚU, CAMIL PETRESCU, DR. LEO PLÂNGĂ, MITROPOLIT ANTIM IVIREANU, COL. STAN ZĂTREANU, ALECU VĂCĂRESCU, I.H. RĂDULESCU, GIMNAZIULUI, CORNEL POPA, MR. ION ALEXANDRESCU, STANCU ION, STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO, STELEA, JUSTIȚIEI, NICOLAE IORGA, GEORGE ENESCU, NICOLAE RADIAN, NICOLAE FILIPESCU, REGELE CAROL I, MIRCEA CEL BĂTRÂN, ARSENALULUI, CPT. ION ANDREESCU, ALEEA COCONILOR, ION ALEX. BRĂTESCU VOINEȘTI, NICOLAE DOBRIN, I.C. VISARION, ION CREANGĂ, NICOLAE VĂCĂRESCU, CALEA DOMNEASCĂ.

SEDIUL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA (CATD). Adresa: B-dul I.C.Brătianu, Nr. 50, Program 10.00-18.00, Telefon: 0747084306.

Zone arondate:

– Cartier Mihai Viteazul (fostele Microraioane Nr. 8, 9) : străzile BOERESCU ZAHARIA, CPT. ION VASILESCU, HORIA, CLOȘCA, CRIȘAN, IAZULUI, MORILOR, TABACI, 9 MAI, 10 MAI, MATEI VLĂDESCU, GABRIEL POPESCU, ALEXANDRU VASILESCU, ECOULUI, VIRGIL DRĂGHICEANU, RADU GIOGLOVAN, ALEEA GRIVIȚA, AVRAM IANCU și B-DUL INDEPENDENȚEI;

– Zona CFR: străzile CIPRIAN PORUMBESCU, PĂCII, NEAGOE BASARAB, PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, TRAIAN VUIA, VASILE LUPU, AVIATOR NEGEL, 8 MARTIE;

– ALEEA TRANDAFIRILOR.