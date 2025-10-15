Primarul liberal al orașului Cavnic, Vladimir Petruț, a făcut o declarație șocantă la Realitatea PLUS. Aflat de trei zile la Parlamentul European, el a spus că măsurile anunțate de Guvernul Bolojan nu sunt cunoscute la Bruxelles și că deciziile ar fi fost luate exclusiv la nivel național.

Edilul a povestit că oficialii europeni l-au rugat să trimită solicitări scrise pentru a primi răspunsuri oficiale privind presupusele condiții impuse României. „Am avut o discuție, mi s-a solicitat să fac în scris tot. O să fac trei adrese către președinta Parlamentului European și către președinta Comisiei Europene”, a spus Petruț.

El a adăugat că vrea să afle dacă există obligații oficiale de reducere a salariilor sau a pensiilor, ori dacă trebuie concediați angajați din administrația publică. „Din ce am discutat cu ei, au zâmbit ironic și au spus că nu există așa ceva impus de aici. Clar aceste lucruri sunt impuse de la noi”, a explicat primarul.

Vladimir Petruț a dezvăluit și că i-a fost blocat un proiect european la primărie, fiind informat că România trebuie să accelereze absorbția fondurilor, nu să oprească programele. „Ei spun că nu au dispus așa ceva și atunci toate aceste lucruri vreau să le facem în scris ca să avem documente oficiale și am să le prezint public”, a subliniat edilul din Cavnic.

Sursa: Newsinn