Profesori din toată țara au ajuns deja în fața Ministerului Educației dar și în Piața Victoriei. Zeci de mii de oameni sunt așteptați în fața Guvernului pentru a protesta față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan. Președintele Nicușor Dan a declarat că așteaptă liderii sindicali la negocieri, la Cotroceni, de la ora 13.

VEZI LIVE TEXT / VIDEO AICI

UPDATE 10:04 – Deja primii dascăli au început să ajungă în București pentru ample proteste. 

Noi dorim să fie abrogate măsurile de austeritatea, ministrul Educației să-și dea demisia, pentru că nu ne onorează. Întregul sistem de învățământ este supărat. Norma didactica și comasarea claselor în unitățile de învățământ să fie abrogate. Dacă nu se renunță la aceste măsuri, vom continua protestele. Suntem curioși ce na va spune președintele Nicușor Dan. Sperăm, totuși, să atenționeze Guvernul Bolojan că măsurile sale nu reprezintă reforma, ci distrugerea educației. Probabil că a fost presiune să nu facem proteste. Colegii noștri primesc copiii în scoală, vor fi supravegheați dar nu se vor face activități didactice”, a declarat pentru Realitatea liderul sindical Ion Doican. 

„Demnitatea noastră nu este negociabilă!
 
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat și al tuturor salariaților din învățământul preuniversitar și universitar, vor organiza mâine, 8 septembrie 2025, în București, un miting în Piața Victoriei, urmat de un marș de protest până la Palatul Cotroceni.
 
Această acțiune de protest este expresia nemulțumirii profunde a personalului din educație față de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025″, au transmis duminică sindicaliștii de la FLSI România. 
 
