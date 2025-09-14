Cristian Rizea iese din nou la rampă și mută bătălia dezvăluirilor de pe internet direct pe micile ecrane. Începând de luni, 15 septembrie, emisiunea „Spovedania lui Rizea” va fi difuzată pe postul de televiziune Job TV, de luni până joi, între orele 21.00 și 23.00. Un proiect editorial pe care fostul deputat îl anunță ca fiind unul cu impact devastator pentru „șmecherii care au furat România” și care continuă să o facă și astăzi.

Rizea avertizează că ceea ce urmează să prezinte în direct va da frisoane clasei politice și lumii afacerilor. Înarmat cu documente, înregistrări și mărturii, acesta spune că va scoate la lumină evaziuni, abuzuri și complicități, vizând nume sonore precum Gigi Becali, Dumitru Dragomir și Paul „Pescobar” Nicolaus. Lansarea emisiunii vine pe fondul unor amenințări pe care le-ar fi primit deja, dar și al promisiunii că nimeni nu va mai fi ferit de ochiul public.

„Într-adevăr de mâine, începând cu ora 21.00, în fiecare zi între orele 21.00 și 23.00, de luni până joi, „Spovedania lui Rizea”, emisiunea care este atât de apreciată în mediul online – și de cei din România, și de cei din Republica Moldova – va fi și pe cablu la postul de televiziune Job TV, post de televiziune pe care l-am preluat ca acționar majoritar, și unde voi face dezvăluiri care vor da frisoane șmecherilor care au furat România și care unii dintre ei o fac și astăzi cu nonșalanța cunoscută.

Vă pot spune că deja primesc numeroase amenințări pentru că pe online au devenit virale toate dezvăluirile pe care le fac. Mi-am făcut și un bilanț de 60 de zile de când am devenit din nou o persoană liberă – și știți că dezvăluirile au început chiar împreună cu dumneavoastră, aici, la Realitatea Plus. Prima dezvăluire de marcă pe care am făcut-o a fost legată de fostul vicepremier Dragoș Anastasinu, care în urma ceea ce am dezvăluit despre domnia sa și despre trecutul său a fost obligat să demisioneze. Au urmat alte personaje și urmează – chiar oameni de la care am primit amenințări de câteva zile – e vorba de Gigi Becali, de Dumitru Dragomir și de acest personaj dubios, Paul Nicolaus, spus Pescobar.

Chiar aș face un apel la primul ministru, Ilie Bolojan, pentru că domnia sa am văzut că ne spune tuturor să strângem cureaua, dar îi lasă pe acești evazioniști care spală bani. Avem dovezi în sensul ăsta, le voi prezenta pe toate cu înregistrări, cu documente.

Inclusiv fac un apel și la cei de la Ministerul Justiției, pentru că se întâmplă numeroase abuzuri în penitenciare – în Rahova, în Jilava. Și chiar ieri a decedat încă o persoană, să știți, și lumea nu cunoaște aceste aspecte. Tot, acelea simptome, tot din familia Pian, la fel cum s-a întâmplat acum două luni cu Ciprian Pian, pe care eu l-am văzut acolo la Jilava și știam că nu are probleme medicale. A murit subit pentru că indolența conducerii penitenciarului Jilava a mers până acolo încât nu i-au asigurat suportul medical necesar. Sunt multe lucruri care vor apărea”, a spus Cristian Rizea într-o intervenție la Realitatea Plus.

