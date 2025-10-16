Angajații Uzinei Automatica Moreni sunt de trei zile în stradă. Aceștia susțin că nu și-au mai primit salariile din luna august, iar tichetele de masă au fost reduse la jumate. Uzina, aflată în subordinea Ministerului Economiei, nu a mai avut comenzi, astfel că a rămas fără buget.

Liderii de sindicat avertizează că situația este critică și că fabrica, una dintre puținele din țară care mai pot produce și moderniza tehnică militară, riscă să fie împinsă spre faliment.

Deputatul AUR de Dâmbovița, Valeriu Munteanu, a atras atenția asupra blocajului bugetar din industria de apărare și a criticat lipsa de reacție a autorităților.

„În timp ce Guvernul semnează contracte externe de miliarde de euro pentru blindate străine, fabricile românești care pot produce și moderniza tehnică de luptă performantă sunt lăsate să moară. Este o crimă economică și o trădare industrială”, a declarat deputatul.