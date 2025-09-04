Se anunță cea mai mare grevă a profesorilor. Dascălii furioși au mers miercuri în fața Guvernului, după ce în cursul dimineții și-au strigat nemulțumirile în fața Ministerului Educației. Premierul a avut si el o reacție la greva generală a profesorilor, despre care spunea că nu este justificată. Mai mult, Ilie Bolojan a declarat că nu va participa la deschiderea noului an școlar.

De aproape o lună de zile dascăli din toată țara ies în stradă să își strige nemulțumirile la adresa guvernului Bolojan.

„Guvernantii nu doar ca au abandonat Educatia, au tradat-o de tot, si atunci – asa cum am anuntat – suntem seriosi si continuam protestele. Nu cedam pana cand masurile din Legea Bolojan, din Legea 141 nu vor fi abrogate”, a declarat un sindicalist pentru Realitatea PLUS.

„Noi vrem sa protestam ca poate o sa fim auziti odata si odata. Daca nu vom protesta, noi o sa fim luati de fraieri”, a spus un protestatar.

„De ascultat, ne asculta, dar nu vor sa auda. Vocile noastre sunt suficient de puternice si alaturi de noi vor veni studenti, elevi si parinti. Cerem decat doua lucruri: denmiterea ministrului Educatiei si abrogarea masurilor care au fost prinse pe legea 141”, a declart alt sindicalist.

Premierul susține că greva generală pe care profesorii o pregătesc nu este justificată. Mai mult, Bolojan a declarat că nu va participa la deschiderea noului an școlar.

„Sunt convins că având în vedere faptul că toți profesorii care trebuiau să primească acele 2 ore în plus au fost rezolvați, deci toți cei care trebuiau să aibă normă întreagă acum o au, nu există probleme din acest punct de vedere. Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ, cu toate discursurile și cu toate discuțiile, uneori contondente care au avut loc, în general din partea sindicatelor”, a declarat Bolojan.

În paralel continuă și protestele din primării și parchete.

Sursa: Newsinn