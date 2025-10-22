Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat, într-un interviu acordat postului RFI România, că decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor magistraților „nu poate fi separată de PSD”. „În mod evident, decizia Curții Constituționale nu poate fi separată de PSD (…). Și la CCR pare să avem o decizie influențată de către PSD”, a spus aceasta, referindu-se la hotărârea prin care legea a fost declarată neconstituțională.

Declarația a stârnit reacții puternice, inclusiv din partea deputatului AUR Valeriu Munteanu, vicepreședinte al Comisiei juridice din Camera Deputaților, care a cerut Parchetului General să se autosesizeze.

„Dacă afirmația doamnei Turcan reflectă realitatea, atunci România se confruntă cu o crimă constituțională – o subminare deliberată a independenței unei instituții fundamentale. Dacă este falsă, ea subminează grav credibilitatea Curții Constituționale”, a declarat Munteanu.

Deputatul AUR consideră că este necesară o verificare oficială privind posibila influență politică asupra CCR, în condițiile în care patru dintre cei cinci judecători care au votat pentru respingerea legii au fost numiți cu sprijinul PSD.