Deputatul AUR Ramona-Ioana Bruynseels a criticat dur ipocrizia Guvernului și a primarilor PNL care impun austeritate românilor în timp ce cheltuiesc zeci de mii de euro pe evenimente și sărbători locale. Bruynseels a oferit exemple concrete de risipă din Bistrița-Năsăud și Dâmbovița.

„Guvernul le spune românilor: ‘strângeți cureaua, plătiți taxe mai mari, suportați concedieri, acceptați austeritatea’. Dar ce fac primarii PNL? Exact opusul: aruncă zeci de mii de euro pe paranghelii și chefuri de o zi”, a declarat deputatul AUR.

Cazul de la Lunca Ilvei

La Lunca Ilvei (Bistrița-Năsăud), primarul PNL a dat 60.000 de euro pe o singură zi de chef cu maneliști. „Și nu orice maneliști, ci până și unul condamnat în primă instanță pentru tentativă de omor, premiat cu ‘diplomă de excelență’. Așa arată ‘modelul de educație’ și ‘cultura locală’ după PNL”, a subliniat Bruynseels.

Situația de la Sălcioara

La Sălcioara (Dâmbovița), alt primar PNL a risipit alte mii de euro pentru o sărbătoare de o zi, în timp ce oamenii se plâng de drumuri prăfuite, lipsa apei curente și zero investiții reale.

Dubla măsură denunțată de AUR

„Deci: austeritate pentru țară, distracție pe bani publici pentru primari. Concedieri pentru angajați, dedicații pentru șefi. Taxe în plus pentru români, artificii pentru edili”, a evidențiat deputatul AUR contrastul între măsurile impuse cetățenilor și comportamentul edililor locali.

Critica la adresa „României normale”

„Asta e ‘România normală’ promisă de PNL: șomaj pentru voi, chefuri cu dedicații pentru ei. Iar nota de plată o achităm noi toți. Cu vârf și îndesat”, a concluzionat deputatul Ramona-Ioana Bruynseels.

Declarațiile vin în contextul în care România trece prin măsuri de austeritate care afectează cetățenii și angajații din sectorul public, în timp ce se înregistrează cazuri de cheltuieli excesive ale autorităților locale pentru evenimente de o zi, fără un impact real asupra dezvoltării comunităților.

Critica AUR evidențiază lipsa de coerență între discursul oficial de austeritate și comportamentul real al unor reprezentanți ai puterii locale, care continuă să cheltuiască fonduri publice pe evenimente costisitoare.