Rareș Bogdan a făcut, pentru Realitatea Plus, dezvăluiri despre negocierile din culisele congresului PPE, care are loc zilele acestea in București. Într-un context marcat de schimbări politice și negocieri intense la nivel european, Rareș Bogdan a detaliat modul în care reprezentanții români au reușit să îl convingă pe cancelarul care ținea România afară din Spațiul Schengen să-și schimbe poziția. Acest moment crucial a reprezentat o victorie importantă pentru diplomația românească și pentru relațiile cu partenerii europeni.

Rareș Bogdan a oferit informații despre felul în care s-au purtat discuțiile importante, care au avut un impact major asupra poziției partidului cancelarului Karl Nehammer. Negocierile și influența politică exercitată de politicienii liberali în cadrul congresului PPE au avut consecințe semnificative asupra poziționării României în peisajul european.

Rareș Bogdan: Practic am stat de vorba cu Othmar Karas, vicepresedintele Parlamentului European, si unul dintre liderii foarte respectati ai partidului condus azi de Karl Nehammer.

Cancelarul austriac Karl Nehammer, primit de Klaus Iohannis, astăzi, la Cotroceni

Acesta s-a exprimat extrem de clar ca este o prostie sa votezi impotriva intregului manifest și sa te opui in continuare pe fata acestei chestiuni. A spus ca o incerce sa vorbeasca cu Karl Nehammer.

Dupa care le-am explicat si dansului si altor membri ai delegatiei, inclusiv sefei delegatiei, impreuna cu Manfred Weber, trebuie sa recunosc ca ne-a ajutat extrem de mult liderul grupului popular, ca nu e normal sa faca acest lucru atata timp cat in mmentul in care voteaza impotriva acelui paragraf de extindere pe spatiul terestru si feroviar pentru Romania si Bulgaria, automat voteaza de fapt in acelasi moment impotriva manifestului PPE si programului de gvernare pe care PPE il va avea in urmatorii 5 ani in Europa.

Realitatea Plus: Ce garantii avem ca pana la finalul anului intram in Schengen

Rareș Bogdan: Nu exista garantii pana la sfarsitul anului, dar exista o multime de lucruri care se intampla pana la sfarsitul anului. 1. Este, in acest moment, sigur ca pe 27 septembrie au loc alegeri in Austria. Mai stim, de asemenea, ca in Austria, partidul domnului Nehammer a pierdut 5 landuri consecutiv si are sanse sa piarda si alegerile parlamentare. Asta inseamna ca domnia sa isi termina mandatul de cancelar, nu cred ca plange vreun roman daca Karl Nehammer nu mai e cancelar.

