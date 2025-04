Realitatea Plus rămâne cea mai urmărită televiziune de știri de la nivel național. Zilnic, sute de mii de telespectatori sunt cu ochii pe noi. Acest lucru ne responsabilizează și mai mult să vă prezentăm în continuare lucrurile exact așa cum sunt ele pentru că noi suntem vocea poporului.

REALITATEA PLUS, CEA MAI URMĂRITĂ TELEVIZIUNE DE ȘTIRI ÎN LUNA MARTIE

Înregistrăm record după record în materie de audiențe și pentru acest lucru vă mulțumim.

Românii au ales să se uite în număr uriaș în continuare, inclusiv în luna martie, la Realitatea Plus, televiziunea poporului, și vom continua să vă arătăm realitatea din fiecare situație. Suntem prima televiziune de știri, conform celui mai recent clasament realizat de Kantar Media.

În ceea ce privește media de telespectatori în prime-time, pe publicul comercial, în luna martie, cifrele sunt grăitoare:

Realitatea Plus -56.000

România TV- 46.000

Antena 3 CNN- 40.000

Digi24- 33.000

B1 TV- 10.000

EuroNews- 4.170

SURSA: Kantar Media

Analizând clasamentul de la nivel național pe prime-time în martie 2025, observăm că Realitatea Plus se află pe locul 4 la nivel național, fiind prima televiziune de știri din cadrul acestui clasament:

NATIONAL PRIME-TIME Martie 2025 Număr telespectatori

1 Pro TV 1.387.000

2 Antena 1 849.000

3 Kanal D 734.000

4 Realitatea Plus 351.000 (crestere in clasament)

5 Romania TV 349.000 (a coborat in clasament)

6 DigiSport 1 274.000

7 Antena 3 CNN 271.000 (a urcat in clasament)

SURSA: Kantar Media

Aceste cifre ne motivează și ne responsabilizează. În continuare o să vă arătăm realitatea din fiecare situație. Vom fi alături de fiecare dintre voi acolo, în punctele care contează.