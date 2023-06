Ies la iveală noi detalii cu privire la incidentul violent care a avut loc la jumătatea acestei luni, în Capitală. Printre motocicliștii care l-au atacat pe patronul restaurantelor din București se află și un militar. Patronul a postat un mesaj pe contul său de socializare în care îl acuză pe șeful bandei de motocicliști Hells Angels că a fost în spatele atacului. Potrivit unor surse, banda Hells Angels se ocupă cu traficul de droguri, și este rivală de moarte cu gruparea Bandidos din care face parte proprietarul localului, Dragoș Furtună.

Dragoș Furtună a postat un nou mesaj pe pagina de Facebook în care îl acuză pe șeful bandei de motocicliști Hells Angels că a stat în spatele atacului. Acesta spune că liderul Sorin Tomescu, își bagă oamenii în pușcărie și el este singurul care scapă.

„ATENTIE, lumea moto, cel mai bun exemplu de neasumare, lipsa de onoare si barbatie ! PRESEDINTELE de charter, caruia imi este scarba sa ii rostesc numele, isi instiga oamenii si ii indruma in atac, ii baga pe toti in arest si el e singurul care scapa, declarand public ca el doar a condus coloana si ca la ei nu exista presedinte! Iar in declaratia data la politie spune ca a fost atacat, cand el stie ce a facut acolo! Daca, ceea ce nu s-ar fi intamplat niciodata, as fi facut adta unor membrii de ai mei, eram primul care as fi intins mainile sa fiu luat.

Baietii vostri sunt carne de tun, sunt folositi pentru ambitiile voastre personale . Pe voi va iert , ar trebui sa invatati si sa stati pe langa oameni de onoare!”, a scris acesta, pe Facebook.

Doi dintre bărbații care l-au snopit în bătaie pe acesta sunt acum căutați de poliție, iar patru au fost reținuți. Liderii grupării Hells Angeles au vorbit pe rând despre noaptea în care, colegii lor, l-au luat bătut și înjunghiat pe rivalul lor.

„A fost prezent in momentul incidentului acolo. Din spusele lui, nu s-a intamplat mare lucru acolo. Ancheta este inca in desfasurare. Nu au avut de gand sa porneasca un conflict, a degenerat probabil conflictul. Nu a fost nicio organizare, a fost o deplasare a grupului de motociclisti la restaurantul respectiv. Din ce am discutat cu colegul meu, exista o rivalitate, dar la nivel de grup”, a spus avocatul liderului Hells Angels.

Între timp, Dragoș Furtună, patronul bătut în noaptea de 16 iunie, nu a depus nici măcar plângere penală și a preferat să mute seria de amenințări în mediul on-line.

„Referitor la pachetarii astia care m-au atacat pe mine, ii vad niste fumatori de chistoace pe care presa i-a ridicat la rang de mafioti”, spunea Furtună.

Patronul restaurantului este membru al grupării Bandidos, iar rivalii i-ar fi transmis mai multe semnale să renunțe, dar pentru că nu a înțeles a fost bătut și înjunghiat alături de alt prieten.