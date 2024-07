Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR) are loc de miercuri până vineri, la Bucureşti, sub titlul „Diplomatic Action in a Turbulent World”, iar printre invitaţi se numără viceprim-ministrul şi ministru al Afacerilor Externe al Marelui Ducat de Luxemburg, Xavier Bettel, vicepremierul Ucrainei, Olha Stefanişina, şi vicepremierul Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, arată Ministerul Afacerilor Externe.

Lucrările RADR vor fi prezidate de către ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, şi vor reuni şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din străinătate, precum şi membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, înalţi oficiali români invitaţi, membri ai Corpului Diplomatic străin acreditat la Bucureşti, formatori de opinie.

Sesiunile de lucru ale #RADR2024 vor aborda o gamă variată de subiecte, printre care diplomaţia economică, aderarea la OCDE şi diverse teme consulare.

În marja RADR, ministrul Odobescu va susţine declaraţii de presă cu omologul său din Luxemburg, precum şi, ulterior, cu viceprim-ministrul Ucrainei şi viceprim-ministrul Republicii Moldova.

AGERPRES