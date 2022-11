În acest sfârșit de săptămâna, ieri – pe 30 Octombrie am sărbătorit-o pe sfânta Mucenița Zenovia și fratele ei sfântul mucenic Zenovie. Părintele Zenovie de la Mănăstirea Nechit, loc unde trebuie sa ajungeți măcar o dată în viață, a ținut o slujba minunata la care a adunat sute de suflete laolaltă. Să ne unim în rugăciuni!

România suverana înseamnă România creștina, iar România creștina nu poate rezista fără preoți cu har precum părintele Zenovie! Noi ăștia suntem, majoritari creștin ortodocși, sărbătorim viața, aducem mulțumiri cu fiecare ocazie de sărbătoare, nu ne deghizam în schelete, fantome sau altceva! Am înțeles ca Halloween-ul vinde, ca este o sărbătoare modernă, dar cu atâta moarte in jurul nostru, la doar câțiva kilometri distanță, cred ca este mult prea mult! Am refuzat sa-mi costumez copiii in figuri malefice, ei sunt copiii binecuvântați, născuți din dragoste, crescuți cu dragoste, poveștile malefice sa rămână povesti! Nu fac parte din viață și vă trag un semnal de atenționare celor care v-ați îngrămădit ieri cu copiii sa stați la coada la castelul Bran, doar ca sa faceți o poza copiilor, cu vârcolaci, zombie, cranii și alte personaje diabolice. Când îți crești copilul în spiritul hell will win – adică iadul va câștiga- ai pierdut deja lupta! Copiii au nevoie de iubire, fapte bune, zâmbete, încurajări, prietenie, nu de spaima, frica, răutate, răzbunare. Și alte sentimente venite de la diavol. De ce să îi traumatizăm și mai mult? Nu ne ajunge atât rău care ne înconjoară? Dragii mei, motivul pentru care sunt aici, în fata dumneavoastră, este pentru ca am încredere profundă în poporul meu, în suveranitatea țării mele, în potențialul românilor mei! Am convingerea că anii ce vor veni vor aduce României o haina de unitate, stabilitate, dezvoltare și bunăstare! Uniți și nu dezbinați! Sa ne bucurăm de binele celorlalți și sa avem credința tare în Bunul Dumnezeu ca, in momentele de cumpănă, să nu se întoarcă cu spatele la noi. România suverană, dragii mei, sunteți voi: de la cel alăptat, până la cel ce-și duce bătrânețea în baston! Vocea voastră contează, vocea voastră trebuie sa fie auzită și sa se țină cont de ea! Puterea stă în voi! În munca voastră, în faptele voastre, în visurile voastre și în unitatea noastră! Sa folosim cu înțelepciune aceste daruri, ca să reconstruim România sănătoasă, pe valorile și tradițiile noastre strămoșești! Acest ștergar, pe care îl port este de la Mănăstirea Nechit, de la slujba de sâmbătă noapte ținuta de iubitul părinte Zenovie! Și la mâna am mătănii pentru fiecare copil de-al meu, tot de la mănăstirea Nechit, mătănii ce îmi amintesc, în fiecare minut, că puterea rugăciunii este mare! Asta este bogăția mea! Copiii mei, credința mea, poporul meu! A voastră care e? Bogăție materiala? Bogăție spirituală? Pot merge mâna în mâna, doar când adevărul și dreptatea sunt cap de listă! Dar, în timp ce bunicii îngheață pe întuneric în case, și abia mai au ce pune în farfurii, politicienii noștri își încep săptămâna așa cum știu ei mai bine: cu circ și scandal! Sunt tensiuni tot mai mari în coaliția de guvernare, iar miza este de această dată procentul de majorare a pensiilor! Potrivit unor surse, PSD vrea majorarea pensiilor cu zece procente, iar liberalii cer o creștere de 15 la sută, care să acopere rata inflației. În tot acest timp, seniorii abia mai fac față traiului greu și se chinuie să supraviețuiască de pe o zi pe alta. Deocamdată avem o singură certitudine: pensiile vor crește de la 1 ianuarie, însă nu se știe cu cât. Politicienii se bat în procente, dar mulți români se tem că nu vor trece peste această iarnă. Cinismul decidenților atinge cote de neimaginat. Felicit intervenția președintelui Klaus Iohannis, care a transmis că seniorii nu trebuie să plătească prețul crizei și ar fi nevoie de un procent care să acopere inflația. Din păcate, în timp ce guvernanții se întrec în promisiuni și declarații, părinții și bunicii noștri sunt cei care resimt din plin povara scumpirilor. Mulți au tăiat de pe listă mâncarea, medicamentele și fac eforturi uriașe pentru a rămâne în viață. Și e abia începutul, asta pentru că facturile nesimțite au început să fie emise. Iar legea care să ne pună la adăpost în fața mafioților din energie nu este nici acum gata. Liderii coaliției se ceartă și pe această ordonanță, la mai bine de un an după ce prețurile au explodat iar galopul lor continuă și azi. După ce s-a vehiculat că va exista o plafonare la prețul de 1,3 lei pe kilowatt-oră, șeful PSD a ținut să vină cu lămuriri. Prețul plătit de români va rămâne același, promite Marcel Ciolacu. Statul va veni, în schimb, cu o plafonare pentru firmele din energie, astfel încât acestea să vândă kilowattul la un preț unic, pentru a elimina specula din piață. Dar toate acestea sunt vorbe, nici nu mai știm să numărăm de câte ori a fost modificată această ordonanță croită strâmb de la bun început. Românii nu pot privi mai departe de ziua de azi, asta pentru că povara pe care trebuie să o poarte este din ce în ce mai mare iar iarna nici măcar nu a sosit. Dar de ce ne mai mirăm de modul în care ne tratează politicienii, care doar promit și nu realizează nimic? Trăim într-o societate care a normalizat incompetența și răutatea, iar totul pleacă de la prăbușirea sistemului național de educație. Nu pot să trec peste incidentul de azi de la școala din Ilfov. Eu cred ca este necesar ca poliția să acopere golul lăsat de ministerul Educației. Dar nu în modul în care au acționat agenții. Scenele au fost revoltătoare iar părinții acuză că elevii au fost percheziționați în mod abuziv în timpul orelor. Acest episod scoate la iveală haosul din școli, iar acțiunea oamenilor legii, deși una întemeiată, a fost executată greșit. Tot scandalul a pornit de la un videoclip postat pe rețelele de socializare în care un elev își prezenta noul briceag, în timp ce își amenința un coleg. Conducerea școlii a chemat polițiștii să-i verifice pe elevii, însă fără să anunțe părinții despre acțiunea care urma să aibă loc. În sala de clasă, la momentul respectiv se afla și un elev cu autism care a acuzat că îi este rău, însă nu a fost luat în seamă. Școlile și liceele din România au devenit un fel de vest sălbatic, în care bullyingul este un fenomen omniprezent. Bătăile sunt la ordinea zilei, între elevi și colegi, dascăli și chiar părinți. Am ajuns aici pentru că nu s-au luat măsuri, și mă îndoiesc de faptul că vor fi luate. În urmă cu doi ani, Monica Anisie a emis un ordin de ministru prin care fiecare instituție să aibă o comisie anti-bullying. Nici astăzi, această reglementare nu este pusă în practică. Grav este și că în școli nu există consilieri care să discute cu elevii asupra cărora timpurile de azi lasă urme greu de imaginat și de prezis pentru viitor. Nu am să fac o analiză detaliată, nu mi-ar ajunge două ore să vorbesc despre neajunsurile din învățământul românesc, dar vreau să pun în oglindă un stat care înțelege care trebuie să fie prioritățile. În Finlanda, acolo unde violențele între elevi sunt aproape inexistente, școala începe când copilul împlinește 7 ani, la noi cam pe la șase, cu clasa zero. Mai degrabă, școală zero, educație pe bani mulți, ai părinților, evident. Și rezultate invers proporțional fata de costuri. Sistemul nordic este considerat cel mai bun din lume, la egalitate cu cel din Japonia. Lecțiile durează 45 de minute, iar la fiecare oră de curs există o pauză de 15 minute. De luni până joi, copiii au 8 ore pe zi, vineri învață doar până la ora 13, iar weekendul este liber. În Finlanda, educația școlară este absolut gratuită. Părinții nu plătesc nimic, față de România, unde orice costă, chiar și markerele de scris pe tablă. Totul e pus la dispoziție de un stat care pricepe ca investițiile în viitor ii asigură, stabilitatea, continuitatea și dezvoltarea. Fiecare copil primește o tabletă gratuită cu toate manualele, astfel încât elevii să nu fie nevoiți să care ghiozdane grele, care să îi cocoșeze la propriu. De asemenea, mâncarea la școală este gratuită. Fiecare investiție în educația unei țări va fi răscumpărata cu dobânda. Oamenii educați sunt motorul economiei, al sănătății și justiției. Am spus-o și o repet: o națiune educată nu poate fi îngenuncheată. Oricum ar fi, trăim într-o epoca a violenței, iar aceasta este resimțită în toate domeniile. Zi de zi vedem cum se amplifică tensiunile de lângă noi, și chiar cele dintre noi. Vedem cum Moscova luptă nu doar în Ucraina, ci se străduie să destabilizeze țările Europei. Ieri, pentru a șaptea duminică la rând, protestatarii plătiți cu banii rușilor s-au adunat în centrul Chișinăului și au huiduit conducerea țării. Au fost ciocniri între forțele de ordine și manifestanți. Oamenii au fost scoși în stradă de partidul ȘOR și au scandat față de Maia Sandu și guvernul pro-european. Organizatorii au vorbit numai în limba rusă iar în spatele acestor revolte este oligarhul fugar Ilan Șor care stă ascuns în Israel și se folosește de banii Moscovei pentru a răsturna guvernul și președinția Republicii Moldova. Mai grav este că o rachetă a căzut în Moldova și, iată cât de ușor este ca acest război să escaladeze! Între timp, Maia Sandu a anunțat că va avea, mâine, o vizită de lucru în București, unde se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Nicolae Ciucă. Recunosc că mi-e teamă că astfel de scene pot avea loc și în orașele din România. Mi-e teamă că acest conflict ar putea trece granițele Ucrainei și poate răsturna ordinea într-o Europă aflată în pragul imploziei, dar mai ales în România, un stat pe care chiar cei de la vârful puterii îl acuză că este unul slab, sufocat de incompetență. În aceste vremuri tulburi, să ne întoarcem Dumnezeu, dragii mei! Și vreau să închei acest editorial într-o notă optimistă. Biserica Ortodoxă Română a devenit lider regional, asta în timp ce statul nu a reușit. Dacă politicienii nu pot, cred că este rolul Bisericii să medieze pacea. Cu toții sperăm că acest război se va încheia înainte de a aduce întunericul peste România, dar și peste omenire. Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie să căutăm lucrurile pe care le avem în comun și să le lăsăm deoparte pe cele care ne dezbină. Să investim timp de calitate în familiile noastre, în copiii noștri, în societate și muncă, să nu ne mulțumim cu jumătăți de măsură, cu treaba în graba- făcută superficial. Trebuie ca măcar noi, societatea civilă, sa ii mai putem trage de mâneca pe politicieni. E timpul sa ne mai lase cu vorba și sa treacă la fapte și la muncă serioasă! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.