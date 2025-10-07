Salonul Auto București & Accesorii își deschide porțile, marți, în Pavilionul B2 de la Romexpo.

Până duminică, atât profesioniștii, cât și pasionații și publicul larg vor avea ocazia să exploreze cele mai noi tendințe și inovații.

Potrivit Radio România București FM, vor fi 6 zile cu lansari de produse, workshop-uri, conferințe, mese rotunde, concursuri, drift-uri și demonstrații auto.

”În perioada 7 – 12 octombrie, pasionații de motorsport sunt așteptați la SAB Arena Motorsport cu drifturi și demonstrații auto efectuate de cei mai talentați piloți din România, exerciții tactice și antrenamente, simulatoare auto și concursuri pline de adrenalină”, au transmis organizatorii.

În plus, companiile de top din domeniul echipamentelor, pieselor și accesoriilor auto vor fi prezente la eveniment cu noutăți și oferte speciale.

Prețul unui bilet este de 80 de lei, iar accesul copiilor sub 7 ani și al persoanelor cu dizabilități este gratuit.

SAAB 2025, program

7 octombrie: orele 12:00 – 19:00

8 – 11 octombrie: orele 10:00 – 19:00

12 octombrie: orele 10:00 – 18:00