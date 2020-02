„Dovada indubitabila a VICIERII rezultatului final al meciului de volei Alba Blaj – CSM Targoviste

Cateva precizari necesare si pertinente:

1. Faza s-a petrecut la scorul de 2-1 la seturi si 23-22 in setul al patrulea IN FAVOAREA ECHIPEI CSM TARGOVISTE;

2. Se vede FOARTE CLAR cum mingea atacata de jucatoarea echipei din Targoviste loveste bratul sportivei din Blaj SI APOI TIJA. Decizie indubitabila „punct pentru Targoviste”!!! Decizia arbitrului: „Punct pentru Blaj” Astfel, in locul scorului corect de 24-22 pentru Targoviste, cu doua MINGI DE MECI, acesta a devenit 23-23. Setul se incheie cu 28-26 pentru Blaj in conditiile in care daca aceasta imixtiune nu se producea, Targoviste castiga setul cu 25-23, partida cu 3-1 si toate cele trei puncte .

3. Prima reactie a arbitrului, aflat la aproximativ 40 cm. de faza A FOST SA ACORDE PUNCTUL CSM Targoviste. Se vede foarte clar pe filmare . „Ceva” i-a „scurcircuitat” acestuia logica si ratiunea si a acordat punctul, profund incorect si nedemn formatiei gazda.

4. Absolut „intamplator”, acelasi arbitru care s-a acoperit de glorie in acest meci, a fost delegat de FRV la TOATE meciurile importante sustinute de Alba Blaj pe teren propriu in acest sezon, respectiv cu Stiinta Bacau, Dinamo Bucuresti si CSM Targoviste;

5. In incheiere, pentru a preintampina eventuale iesiri in decor ale unor sustinatori ai echipei din Blaj vreau sa clarific faptul ca aceasta postare nu are nici cea mai mica legatura cu clubul din Blaj, cu echipa campioana a Romaniei sau cu staff-ul acesteia. Sunt oameni pe care ii respect si ii pretuiesc. Dar toata lumea trebuie sa stie care a fost adevarul acelui meci si de ce rezultatul a fost viciat profund.”