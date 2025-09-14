Scenariu sumbru lansat de fostul președinte al României. Traian Băsescu susține că rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova va fi decisiv pentru viitorul țării și pentru securitatea României.

Băsescu spune că în competiția electorală forțele pro-europene și cele pro-ruse sunt cap la cap, iar rezultatul ar putea fi decis, ca și la prezidențiale, de votul diasporei.

Potrivit acestuia, peste un milion de cetățeni moldoveni care trăiesc și muncesc în state membre ale Uniunii Europene beneficiază și de cetățenie română și ar putea juca un rol esențial în orientarea politică a țării.