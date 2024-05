Avem toate detaliile despre marea recalculare! Dorina Barcari a prezentat în exclusivitate la Realitatea PLUS schema prin care vor fi mărite pensiile cele mai mici din luna septembrie. Potrivit expertului în pensii, seniorii cu cele mai mici venituri vor avea parte de o creștere de până la 10%.

„Cel mai mult și cumva una dintre puținele avantaje care le dau legea, sunt cei cu documentele pierdute, care, în conformitate cu legea, pe perioada demonstrat de angajare, dar nu se găsesc înscrisurile de unde să reiasă nivelul venituriloe, pe toată perioada, se valorifică salariul minim pe economie.

Pentru acești oameni, care au muncit pe marile șantiere unde nu s-au mai găsit documentele, în tot felul de societăți dispărute din care avem foarte multe avantaje, noi, cei care am contribuit, acolo dacă nu au documente de muncă, s-a valorificat pe salariul minim.

Acești oameni au stagii foarte mari, au si 50 de ani de stagiu de cotizare. Aceștia vor câștiga și este un lucru extraordinar de bun și de benefic și o situație care se reglează.

Cei care au avut pensii foarte mici pana acum și au șanse să le crească sunt aceștia cu documente care nu se găsesc, sunt și cei cu salarii foarte mici, salariul minim pe economie, sau oricum sub cosul minim sau sub salariul minim și care au un stagiu foarte lung pana la data pensionării”, a spus Doina Barcari la Realitatea Plus.

Sursa: Realitatea Financiara