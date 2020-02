Inspectoratul Școlar Județean Gorj a decis închiderea tuturor unităților de învățământ din comuna gorjeană Prigoria, după semnalarea primului caz de coronavirus pe teritoriul României, conform realitateadegorj.net.Măsuri fără precedent luate de autorități.

Potrivit Realitatea PLUS, este vorba despre un efectiv de aproximativ 250 de elevi.Un număr de 20 de persoane din localitate sunt izolate la domiciliu, a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul Iuliana Iliescu.

În localitate un localnic de 25 de ani, care a intrat în contact cu italianul de 71 de ani, purtător al virusului, în urmă cu câteva zile, a fost diagnosticat pozitiv la testul pentru coronavirus,în seara zilei de 26 februarie. Acesta a fost transportat la spitalul Matei Balș din capitală.

Secretarul de stat Nelu Tataru a declarat la Realitatea Plus ca pacientul a fost transportat noaptea trecuta in Capitală.

„Azi noapte la ora 2 ambulanta era la Gorj. Acum se afla la Matei Bals. Toate celelalte 7 persoane sunt in carantina, familia pacientului. E carantina la domiciliu. Cei 7 raman in casa dar se schimba regimul de izolare, fiind supravegheati si pazita aceasta locuinta. Din cate stim pacientul nu are alte afectiuni, urmeaza sa fie investigat in totalitate. „

Autoritățile încearcă să găsească persoanele cu care acesta a intrat în contact.

Edilul din Prigoria, Iuliana Iliescu, crede că sunt necesare câteva zeci de teste în rândul locuitorilor comunei din nord-estul județului Gorj.