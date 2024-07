În România, necesitatea de a oferi un cămin sigur și iubitor pentru copiii abandonați este una urgentă, având în vedere cifrele alarmante privind numărul acestora. Potrivit Autorității Naționale pentru Adopție, aproximativ 40.000 de copii se află în sistemul de protecție specială din țară, situând România în fruntea clasamentului european în ceea ce privește copiii abandonați, mulți dintre aceștia fiind lăsați de izbeliște încă de la naștere.

An de an, în medie, 9.000 de copii sunt abandonați, iar numărul celor adoptați este prea mic. Statisticile din 2023 arată că doar 907 copii au fost adoptați în țară, iar doar 10 au fost adoptați în străinătate. În prezent, 42.000 de minori se află sub grija statului, așteptând o șansă la o viață mai bună într-o familie care să le ofere afecțiune și îngrijire.

Procedurile de adopție sunt adesea considerate anevoioase de către familiile care doresc să adopte un copil, chiar dacă au existat îmbunătățiri legislative în acest sens de-a lungul timpului. Cu toate acestea, criteriile impuse de mulți potențiali părinți, care preferă copii mai mici de 3 sau 4 ani, fac ca șansele unui copil mai mare să fie adoptat să scadă considerabil.

De aceea, plasamentul devine o soluție vitală pentru ca acești copii să poată crește într-un mediu sănătos și iubitor. Asistenții maternali joacă un rol esențial în această ecuație, oferindu-le copiilor un cămin stabil și cald, în timp ce asigură și un venit pentru familiile lor. Salariul unui asistent maternal începe de la aproximativ 1.900 de lei net, începând cu 1 ianuarie 2023, putând crește în funcție de experiența acumulată.

Este important ca societatea să conștientizeze nevoia acută a acestor copii de dragoste și stabilitate familială, iar cei care se simt pregătiți să ofere un cămin unui copil abandonat sunt încurajați să se informeze și să ia în considerare plasamentul ca o formă de sprijin și împlinire personală, contribuind astfel la schimbarea în bine a vieților acestor copii vulnerabili.

Sursa: Realitatea de Arges