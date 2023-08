Ca după fiecare tragedie, Guvernul anunță controale! De această dată, după explozia de la Crevedia, premierul Marcel Ciolacu a ordonat ca echipele prefecturilor din țară să verifice la sânge stațiile de alimentare cu GPL.

În București, cel puțin, procedura ar trebui finalizată până la sfârșitul săptămânii.

Vorbim despre o sedinta extrem de importanta care are loc, luni dimineata, la sediul Prefecturii Capitalei, in timpul careia vor fi stabilite cum vor fi formate echipele de control ce vor urma sa se deplaseze in Bucuresti pentru a efectua controalele anuntate de premierul Marcel Ciolacu in weekend, dupa catastrofa de la Crevedia.

Va trebui sa aflam si care va fi programul acestora.

Din datele pe care le avem pana in prezent, pana la finalul acestei saptamani ar trebui sa stim cate statii GPL sunt in neregula in Capitala.