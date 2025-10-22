Senatorul AUR de Dâmbovița, Constantin Ciprian Iacob, a fost desemnat marți, 21 octombrie, secretar al grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor din Senat, condus de senatorul Petrișor Peiu.

Pe lângă această nouă responsabilitate, parlamentarul face parte din Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Din decembrie 2024, el deține și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru regulament.

În mai puțin de un an de mandat, Ciprian Iacob a avut o activitate parlamentară susținută: 39 de inițiative legislative, 17 interpelări, 25 de luări de cuvânt și 15 întrebări adresate de la tribuna Senatului.