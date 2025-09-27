Senatorul AUR Iacob Constantin Ciprian a participat, în perioada 26-27 septembrie 2025, alături de trei colegi senatori AUR din Parlamentul României, la Forumul internațional „New Age”, organizat de Fundația Svetozar Miletić în Serbia, la Sremski Karlovci și Novi Sad. Delegația română a fost formată din Iacob Constantin Ciprian, Valentin Roman (Buzău), Mircea Ionuț Sandu (Gorj) și Ciprian Titi Stoica (Timișoara).

Evenimentul a reunit reprezentanți politici, cercetători și lideri de opinie din numeroase state, inclusiv SUA, Italia, Spania, Ungaria, Israel, Serbia, Georgia și România, fiind o platformă de dialog și schimb de idei asupra provocărilor contemporane.

Temele principale ale forumului

Temele principale dezbătute au vizat suveranitatea și libertatea ca fundamente ale statelor moderne, fenomenul „woke” și consecințele radicalismului liberal, precum și migrația, radicalizarea și rasismul, cu accent pe impactul asupra identității și securității europene.

Angajamentul delegației române

Potrivit senatorului Iacob Constantin Ciprian, participarea delegației parlamentare din România a subliniat „angajamentul nostru ferm pentru apărarea valorilor tradiționale, consolidarea identității naționale și întărirea dialogului internațional pe teme de interes major pentru prezentul și viitorul Europei”.

Forumul a oferit parlamentarilor AUR oportunitatea de a-și prezenta pozițiile pe teme de interes european și de a stabili contacte cu reprezentanți politici și lideri de opinie din alte țări, în cadrul unei platforme internaționale de dialog.

Participarea la acest eveniment s-a înscris în eforturile AUR de a-și consolida relațiile internaționale și de a promova viziunea partidului despre valorile tradiționale și identitatea națională în contextul european actual.