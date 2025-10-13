Senatorul AUR Ciprian Iacob Constantin a criticat, luni, 13 octombrie, într-o conferință de presă, faptul că președintele Nicușor Dan a prezentat la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga un raport despre presupuse ingerințe străine, deși dosarul vizat se află înainte de încheierea procedurii în camera preliminară.

„Un asemenea demers, bazat pe presupuneri și nu pe dovezi, decredibilizează statul român, transformând președinția într-un instrument de propagandă internațională.”

„Funcția supremă în stat presupune luciditate, sobrietate și o formă de tăcere nobilă atunci când justiția își urmează cursul. Nicușor Dan, în schimb, a preferat spectacolul verbal, confundând medierea cu dominația, echilibrul cu impunerea, și transformând gravitatea actului de justiție într-o scenă de discurs politic.”

Senatorul susține că acest comportament afectează credibilitatea României pe plan european și global și cere oprirea presiunilor asupra justiției: „Cerem, așadar, cu fermitate, respectarea neechivocă a principiului separației puterilor și încetarea oricărei forme de presiune asupra actului judiciar. România nu are nevoie de un moralist improvizat la Cotroceni, ci de un om de stat conștient de greutatea fiecărui cuvânt rostit în numele țării.”