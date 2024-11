Redactorul șef al revistei Dilema publică pe LinkedIn motivele pentru care îl va vota pe Nicolae Ciucă.

Acesta face o analiză la sânge a candidatului PNL, accentuând calitățile și plusurile acestuia, în opoziție cu ceilalți pretendenți la funcția prezidențială.

„Pe scurt, argumentele mele:

1. Nu seamănă deloc cu Iohannis!!! Dimpotrivă, e din cu totul alt aluat. E un om muncitor, crescut în spiritul misiunii îndeplinite și în etica datoriei față de țară. Nu e atras de lux, e un om de bun simț, incapabil să sfideze și să snobeze. Nu este deloc arogant și – asta îmi place cel mai mult! – e foarte respectuos. Nicolae Ciucă știe că poți conduce cu adevărat doar pe cei pe care-i respecți.

2. Nu e viclean. Deloc! Ciolacu și Geoană sînt vicleni.

3. Nu e corupt și nici coruptibil. La capitolul ăsta Geoană e cevaaaa….

4. Are o carieră profesională împlinită. Nu e îmbătrînit în relele politicii românești.

5. Este un atlantist foarte respectat în America. Cînd americanii i-au dat cea mai importantă decorație pe care o pot da unui militar străin, au știut ce fac. Cînd vine vorba de realitatea din teatrele de operațiuni, înclin să cred mai degrabă decorațiile primite de la americani decît pe ”jurnaliști de investigații” dîmbovițeni. De nu i-aș cunoaște…

6. În plus, contribuția României în Consiliul UE trebuie să fie o voce convinsă că parteneriatul atlantic trebuie menținut, că NATO rămâne esențială, cu atît mai mult cu cît Trump și familia lui au ideile pe care le au. O voce care are autoritatea faptelor. Aici, pe malul european al Atlanticului, va trebui să ne ținem tari în anii care vin.

7. Știe să adune oamenii, nu să-i dezbine. E un om al păcii și nu al războiului; poate pentru că știe ce înseamnă războiul. Știe, totodată, că pacea se păstrează doar dacă ești bine pregătit de război. Luați ”război” și ”pace” atît în sens propriu, cît și în sens figurat.

8. Vor veni vremuri grele. Economic, strategic și social vom trece prin ani turbulenți. La aceste alegeri, avem de ales pe cel care va conduce statul și va inspira societatea să trecem prin anii care vin. Ca unul care a văzut multe în politică și nu numai, ca unul care se întîmplă să cunoască personal patru dintre candidații la aceste alegeri, vă spun că Nicolae Ciucă este cea mai bună opțiune!”

Sever Voinescu mărturisește că a privit-o cu simpatie pe Elena Lasconi la începutul campaniei.

„Dar Lasconi a relevat pe parcursul campaniei o instabilitate, o tensiune, care nu e nici dinamism, nici ”drive”, ci mai degrabă o neliniște, o neașezare interioară care m-a pierdut. A reușit, cu un comportament gestual și verbal mai degrabă haotic, să anuleze avantajul natural al feminității în leadership. Nu am nici o problemă cu faptul că nu se pricepe – adevărul este că nici un președinte nu se pricepe pe de-a întregul la toate cele cîte va avea de făcut încă din prima zi. Nu avem școli de președinți! E vorba că Lasconi nu este suficient de stăpînă pe sine ca să dezvolte leadershipul complex de care RO va avea nevoie în curînd.

Deci, îl susțin pe Nicolae Ciucă!”

