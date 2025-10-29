Azi, 29 octombrie 2025, mii de angajați din sănătate, asistență socială și alte domenii protestează în Piața Victoriei din București, la apelul celor patru confederații sindicale – Cartel Alfa, CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian.

Printre participanți se numără și Uniunea Județeană SANITAS Dâmbovița, care a anunțat că se alătură protestului pentru a cere respectarea drepturilor angajaților și oprirea măsurilor de austeritate.

„Guvernanții au reușit ceva neașteptat: ne-au unit! Pe 29 octombrie vom fi în stradă alături de alte sindicate din sănătate și din alte domenii. Nemulțumirea este comună. Munca trebuie respectată. Drepturile trebuie aplicate, nu amânate”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a organizației.

Revendicările SANITAS vizează mai ales sistemul medical și de asistență socială, aflat – potrivit sindicaliștilor – în pragul blocajului. Se cere deblocarea posturilor din sănătate și asistență socială, aplicarea integrală a Legii salarizării nr. 153/2017, demararea negocierilor pentru o nouă lege a salarizării unitare, conform angajamentelor din PNRR, precum și asigurarea plății la timp a salariilor pentru a evita colapsul instituțiilor de protecție socială.

„Este inacceptabil ca angajații care oferă zilnic sprijin copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și celor din centrele medico-sociale să fie lăsați fără salarii sau să se descurce cu resurse minime”, transmit reprezentanții SANITAS.

Protestul a început la ora 10:00, în fața sediului Guvernului, în Piața Victoriei.