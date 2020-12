Emisiunea Culisele statului paralel a prezentat un nou fragment din interviul realizat de jurnalista Anca Alexandrescu cu fostul deputat Cristian Rizea. De data aceasta discuția s-a concentrate pe afacerile pe care le făcea cu statul fostul ministru al Sănătății, Ionuț Bazac.

Cristian Rizea: Referitor la Ionut Bazac, trebuie sa va spun ca era un protejat al sistemului inca de atunci; pe vremea guvernarii Adrian Nastase, familia domniei sale a beneficiat de o privatizare frauduloasa, facuta in favoarea lor de regretatul sef al Oficiului de Privatizare, domnul Ovidiu Musetescu. Ei au luat Fabrica de Inox de pe Panduri, iar ulterior au vandut acel teren.

Anca Alexandrescu: Dar de ce spui privatizare frauduloasa? Exista dovezi in acest sens?

CR: Eu am mai fost la Ovidiu Musetescu pe vremea aia. Avea birourile undeva pe Lipscani, langa Banca Nationala. Si am fost cu un om de afaceri important, care a luat 2 intreprinderi de stat grele din Brasov. E vorba de un om care a avut multe probleme penale, cred ca si astazi, le-a pierdut, Alexandru Crisan din Brasov. Un om care sprijinea partidul, ca sponsor. Un om necunoscut marelui public, dar la vremea aceea omul era pe cai mari. Si stiu de multe privatizari, iar acolo unul dintre cei care luau multi bani negri ca si consilier, din spagile care se dadeau, ca toti voiau sa ia o fabrica la pretul de nimic si dupa aceea s-au facut milionari, pentru ca acea fabrica din Bucuresti avea un teren de nu stiu cate hectare.

AA: Deci au luat de fapt fabrica nu ca sa o puna pe picioare, sa produca, ci ca sa foloseasca terenul.

CR: Terenul sau fierul vechi pe care il detinea acea intreprindere. Atentie!

AA: In ce zona se afla fabrica exact?

CR: A lui Bazac? Pe Soseaua Panduri; se poate verifica. El a vandut terenul lui General Motors. Nu stiu ce au construit pe acolo, nu mai stiu exact. Va dati seama ce bani a luat! A luat vreo 20 de milioane, 18 milioane de euro. Oamenii stau pe bani foarte multi.

AA: Deci un om de afaceri de succes. A facut o privatizare cu cantec, sa spunem asa, pentru ca nu avem probe mai mult de atat si a valorificat terenul si iata a devenit milionar peste noapte!

CR: Intai are loc o sedinta de comitet executive. Acolo fiecare presedinte venea cu o propunere de judet. La Senat a avut loc, jos la parter, in slaa de grup a Senatului. Eu n-am intrat, stateam afara la usa, n-aveam inca rangul de a participa la asa ceva. N-aveam functia politica sa-mi dea accesul in interiorul acelei sedinte politice.Victor Ponta era acolo. El participa in calitate de presedinte PSD. Si acolo a fost celebrul meci, daca va aduceti aminte Gabi Oprea, Marian Vanghelie, cand a vrut Vanghelie sa-l puna pe Voicu ministru de Interne. S-a supus la vot.

AA: E vorba de Catalin Voicu, sa precizam!

CR Exact! Catalin Voicu. Vanghelie a vrut sa-l puna, a tipat pe acolo. Oprea era sustinut cu Ilfovul, cu astia, cu Ponta si s-a suspus la vot si a castigat la 2 voturi Oprea. Nominalizarea pentru functia de ministru de Interne. Era sa castige Voicu. Geoana l-a supus la vot pe Bazac la Sanatate, n-a zis nimeni nici pâs pentru ca Geoana le-a zis inainte: ‘’bai, il pun pe Bazac, nu sufla nimeni’’! Saracul Vali Steriu isi dorea atat de tare Ministerul Agriculturii, ca era si el apropiat de Bazac si Geoana, dar nu avea nici o sansa in fata lui Ilie Sarbu. Iese Ponta din sedinta; cred ca a iesit primul. S-a terminat sedinta, Ponta fusese nominalizat ministrul pentru relatia cu Parlamentul. Iese. Ma vede afara. Era un moment important, pana la urma se facea Guvernul. Se stabileau portofoliile PSD, era un Guvern PSD – PD. Iese Ponta si-mi zice mie asa putin razand, putin ironic: ‘’ti-ai pus ministru la Sanatate, Cristi!’’

In spatele usilor inchise, in zona sistemului se cunostea relatia mea atat de apropiata cu Bazac incat… el era perceput ca fiind un om al meu, atata de apropiat incat toti gandeau sa vezi ce afaceri face Cristian Rizea la Sanatate de acum ca e omul lui.

Eu zic: de ce mai, Victore? Ca e Bazac acolo. Bazac ma anuntase cu o seara inainte ca pana la urma ‘’a ramas sa ma mut la Sanatate’’. M-a sunat seara la 9. I-am zis si sotiei: uite pana la urma a ramas la Sanatate Ionut! A doua zi se oficializeaza, apare in presa. Seara sunt sunat de cine credeti? De Dorin Cocos. ‘’Bai Cristi. am sunat in tot orasul, prin piata. Vreau sa ne vedem: am inteles ca Bazac e omul tau’’. El stia de la Ponta, pentru ca Ponta lua bani de la Cocos. Il sponsoriza.

AA: Deci e adevarat ce spunea Elena Udrea ca ii cumpara haine lui Victor Ponta in loc sa-i cumpere ei pantofi si genti?

CR: Bineinteles, bineinteles. Pai eu ii vedeam acolo mereu. Pai cine mi-a facut cunostinta cu Ponta, prima oara? Nu l-am cunoscut la restaurantul 3 Cocosi? La intrarea in Herastrau, unde avea fundatia lui Gabi Oprea. Avea el o fundatie, un birou de aparare nationala si acolo se intalneau toti smecherii: Adrian Petrache, Bartolomeu, Finish, Bitner, Truica, Eugen Bejenariu, era si colegul Cozmin Gusa si Victor Ponta. Da, Cocos era sponsorul lui Ponta. Despre ce vorbim? Nu platea nici mesele, nici alea totul era pe contul lui Dorin. Sa imi spuna mie in fata Victor Ponta, sa iasa sa imi spuna ca nu e adevarat! Chiar ar avea tupeu!

Ma suna Dorin Cocos si zice: ‘’Mai Cristi, trebuie sa ne vedem’’. ‘’Bine Dorin, ne vedem!’’ A doua zi m-am vazut cu el la Eurohotel, in sectorul 1, asta de langa Casin, langa Arcul de Triumf. La etajul 5, iei liftul, pe hol faci stanga si pe dreapta era biroul lui Dorin.

Am intrat acolo: ‘’Ia zi, despre ce e vorba’’. ‘’Pai eu am afacerile cu reactivi, cu spitalele, nu-l stiu pe asta. Hai sa facem ca acum suntem impreuna la guvernare.’’. Zic: ‘’Bine, mai.’’

Zice: ‘’Fii atent! Ca sa vezi ca sunt baiat bun cu tine’’, el mie, ‘’aranjeaza-mi intalnirea cu Bazac’’. ‘’Gata, ti-o aranjez! Cand vrei? Maine, maine. Mergem la el.’’ Zice: ‘’Adu maine si o copie de buletin, dar nu tu, pune si tu un prieten de-al tau, in care ai incredere si ti-l pun in firma. Ca sa castigi bani legal din combinatiile pe care le fac eu cu spitalele’’. ‘’Bine, mai Dorine, asta fac!’’ Prietenul exista nu e persoana publica.

AA: Deci ai facut acest lucru? I-ai dat un buletin.

CR: Da, i-am dat un buletin, dar atat! I-am aranjat aia. I-am dus a doua zi si copia dupa buletin. I-am zis vezi ca Bazac te asteapta la el la birou la Ferrari. Birourile mari le are pe Bucuresti-Ploiesti pe Ferrari si Aston Martin, pentru ca, intre timp, Bazac a devenit dealer si Aston Martin. I-am spus lui Cocos, ‘’vezi ca te asteapta Ionut. Totul e pregatit’’. I-am dat copia de buletin. Mi-a zis: ‘’Bravo! Iti multumesc!’’ Au avut intalnirea, totul ok. N-am mai vazut continuarea. M-a dus cu vorba putin Dorin. Da, ‘’domnule, hai ca iti spun cand facem! Inca n-am stabilit, dar a fost foarte buna intalnirea’’. Mi-a zis, mi-a multumit.

Eu intre timp… Ionut fiind asa bun prieten cu mine mi-a zis: ‘’da-mi si mie un om de incredere sa il am de aghiotant la minister’’. Si i-am prezentat un baiat. Intamplator acel baiat este nepotul prietenului meu foarte bun a carei copie de buletin i-o dusesem lui Dorin Cocos. Lucrul pe care l-am spus la DNA. Pentru DNA n-a contat. Bazac e protejat si gata. Poti sa spui ca a furat Statuia Libertati,i ca degeaba. Si ma duc acolo, i-l prezint. ‘’Gata zice e un baiat foarte bun.’’. L-a angajat aghiotantul lui. Mergea pe Tuareg, ii deschidea usa, ii tinea agenda. Tot. Toata lumea fericita, ei incepusera sa isi faca afacerile. Bazac deja avea intalniri cu Elena Udrea, cu Dorin Cocos. Au facut Revelionul la Sinaia in acel an. Guvernul a fost invitat de Traian Basescu la Sinaia. S-au intalnit acolo si au fost si ai nostri.

Mie mi-a facut mult rau Vanghelie, dar intrebati-l! Cand s-a dus si a tipat la un birou permanent pe Geoana: ca stim noi cat a furat si fura Bazac. Nu stiu ce s-a dus sa ceara si el fonduri de la Ministerul Sanatatii. Voia sa faca ceva prin Sectorul 5, si Bazac, bineinteles, ca l-a dus cu vorba. Ca asta era stilul lui Bazac. Dar Bazac, si imi asum ce zic, a facut suma de 45 de milioane de euro, bani negri pentru el si familia lui. Spaga luata.

AA: Perioada de mandat la Ministerul Sanatatii?

CR: In perioada de 9 luni, da. Aia de 9 luni de mandat. De unde stiu?

AA: Dar de unde ai o suma atat de exacta? Ai probe in acest sens?

CR: Am suma exacta de la omul care a dus gentile cu bani, adica aghiotantul recomandat de mine ca sa fie angajat de Bazac.

AA: A numarat si banii cand a dus gentile?

CR: A stiut. Nu mi-a spus asta. Stiti cand mi-a spus-o? Cand am avut eu probleme in 2016 si l-am rugat sa se duca la DNA si sa spuna adevarul. Atunci mi-a spus. Un om foarte corect. L-am pus acolo, dar omul a inteles ca trebuie sa taca. N-a spus asta. Pai stie si Vanghelie suma.

AA: Si a spus si la DNA domnul respectiv aceste lucruri?

CR: Da, bineinteles ca a fost la DNA.

AA: Domnii respectivi n-au nicio problema, desi exista aceste marturii.

CR: Am spus de toate aceste lucruri. Se intalneau pe la 11-12 noaptea intr-un parc. Asta cara gentile. Dorin Cocos i le dadea. Bazac spunea ‘’du-te, pune-o in masina’’. S-au facut niste achizitii. D-asta a vorbit Vanghelie si a tipat. Roboti d-aia medicali cu bani platiti de la Ministerul Sanatatii de milioane de euro. Bazac le-a semnat direct pentru diverse spitale. S-au luat spagi mari de tot, ca Bazac la sfarsitul mandatului lui de ministru m-a dus sa imi arate la sediul din Bucuresti – Ploiesti, la Otopeni. Avea un lift care te ducea la subsol, unde era reprezentanta Ferrari, sa imi arate de Ferrari de colectie si-a luat el de 300 si ceva de mii de euro, care nu exista decat 10 exemplare in lume.

AA: Cam cat costa o astfel de masina? Ca sa isi si imagineze despre ce vorbim?

CR: Vorbim de o masina de colectie, pretul ei initial e de 300 si ceva de mii de euro, dar fiind unul din cele 10 exemplare cate sunt in lume, depaseste 1 milion de euro, cu lejeritate. Va poate spune domnul Tiriac, ca el e un cunoscator al acestor lucruri. Cand ai o chestie veche si este editie limitata, fie ca vorbim de ceasuri, fie ca vorbim de masini, fie ca vorbim de obiecte de arta, ii creste valoarea zi de zi.

Bogdan Muzgoci: Am inteles ca stia foarte bine cu banii. Ce treaba avea nenea cu sanatatea in general?

CR: Nu, n-avea treaba. Avea treaba cu banii care se puteau face acolo. Banii care se vehiculeaza de la buget in domeniul sanatatii sunt cele mai mari afaceri ptr cei aflati vremelnic in functii publice;

AA: Iata ca se spune ca nu sunt suficienti bani pentru a se construi spitale, pentru medicamente. De ce, pentru ca acesti bani se duc spre aceste afaceri directionate transpartinice?

CR: Bineinteles, dar in spatele lor exista mereu sistemul. In volumul 2 din Spovedania lui Rizea o sa dau exemple de afaceri cu aparatura medicala facute de Nicu Banicioiu, banii negri pe care acesta i-a incasat, de la cine. La un moment dat eu am vrut sa ii spun, pentru ca venise si la mine cineva sa ma roage, data fiind prietenia mea cu Banicioiu, sa imi spuna sa facem si noi ceva legal, ca uite ‘’ministerul ia cu pretul nu stiu cat’’, mi-a dat exemplu acel produs, il ia cu un pret de 3 ori mai mare. Eu pot sa il iau cu de 3 ori mai mic si mai pot sa dau si o spaga pe langa.

AA: E vorba de acelasi Nicolae Banicioiu care mai tarziu avea sa devina ministrul sanatatii?

CR: Exact! Asta se refera la mandatul lui de ministru, ca vorbeati de banii care niciodata nu sunt de ajuns in Ministerul Sanatatii si se fura! Banicioiu ma trimite la o directoare de spital si ma duc ii prezint;

AA: Din Bucuresti?

CR: Din Bucuresti, bineinteles. Si imi uite spune ‘’asa asa’’. Dupa 3 zile ma cheama Banicioiu, pe vremea cand era ministru si imi spune: ‘’Bai, nu te mai du acolo, ca astia de la SRI au venit si mi-au zis, au stiut ca te-ai dus acolo’’. ‘’Bine, am inteles’’. ‘’Pai bai astia supervizeaza tot, eu ce vrei sa fac acum?’’ ‘’N-am stiut ca sotul lu’ aia e in SRI’’. ‘’Bine mai Nicule, nu ma mai duc, asta e!’’ Luati voi la pret de 3 ori mai mare si atunci aveti explicatia

AA: Domnul Banicioiu lucra direct cu SRI -ul?

CR: Dar domnul Banicioiu este protejatul lui Florian Coldea si al domnului Pahontu. Pentru el tot asa: protectie totala DNA. A fost implicat in multe.

AA: Asta sa fie explicatia pentru care Nicolae Banicioiu este printre ultimii care au ramas langa Victor Ponta?

CR: Bineinteles, el este legat de Victor Ponta ombilical, ca sa ma exprim plastic.

AA: Ce ii leaga?

CR: Relatia China foarte mult. Eu am fost in China cu Banicioiu de vreo 3 ori. Apropo de postarea mea cu Vlad Stoica. Nu intamplator promovarea lui la ANCOM pe filiera Huawei. Nu intamplator Ponta n-a mai ajuns presedintele Romaniei in 2014. Nu intamplator Ghita a primit situatia in care se afla azi. Ei erau oamenii din spatele Huawei, aceasta companie importanta din lume pe care americanii nu o mai vor sub nicio forma si nu o agreaza. Si au depasit o linie de demarcatie. Sa termin cu Bazac. Am ajuns in 2009, Bazac si-a facut banii . Eu n-am facut o afacere ca sa iau si eu o aspirina, sa stiti. Va spun sincer: voiam sa fac. Prietenul cel mai bun ministru. Cum? Sa nu vand si eu legal , ca nu furam nimic. Ministerul oricum cumpara ceva. N-am facut nimic, asta sa stiti! Bazac asa de prieten a fost!