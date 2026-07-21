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Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier este în flăcări, după ce ar fi fost lovit de o dronă marină, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Mina pe Marea Neagra

Mina pe Marea Neagra

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat21 iul. 2026, 08:43
Actualizat21 iul. 2026, 10:52
Sursărealitatea.net

Un incident grav de securitate s-a produs în Marea Neagră. O navă care transporta gaz lichefiat a explodat în apropiere de Sulina,. Deflagrația a fost urmată de un incendiu puternic la bordul petrolierului încărcat cu peste 3.700 de tone de propan, la aproximativ 40 de kilometri de litoralul românesc. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați ulterior de autoritățile române. Explozia ar fi fost provocată fie de o dronă, fie de o mină marină.

Ar fi vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat (LPG).

Portalul de navigatie Marine traffic confirmă faptul că nava se află pe Marea Neagră și că în acest moment staționează.

Potrivit ultimelor informații, nava ar fi fost lovită de o dronă marină.

Echipajul petrolierului care a explodat în Marea Neagră, salvat. Trei persoane au fost rănite: nava transporta peste 3.790 de tone de propan

Reacția președintelui Nicușor Dan, după explozia petrolierului în Marea Neagră:”Verificăm cauzele acestui incident grav”

Nave ale ARSVOM au intervenit pentru salvarea echipajului și au adus la mal cele 14 persoane aflate la bord. Trei membri ai echipajului ar fi suferit răni ușoare.

Conform unei alerte de navigație, nava se află în flăcări și există pericol de explozie, motiv pentru care toate ambarcațiunile din apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine.

Autoritățile rămân în stare de alertă și din cauza riscului ridicat de poluare.

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