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Doliu în familia Realitatea. A murit mama Ancăi Alexandrescu

Doliu în familia Realitatea

Doliu în familia Realitatea

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat14 aug. 2026, 17:52
Actualizat14 aug. 2026, 18:53
SursăRealitatea PLUS

Familia Realitatea este alături de Anca Alexandrescu. Colega noastră, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a primit azi o veste sfâșietoare: mama ei a încetat din viață.

Tragedia s-a produs la aproape cinci ani după ce Anca și-a pierdut și tatăl, pe reputatul jurnalist si analist Horia Alexandrescu.

În aceste momente de profundă tristețe, întreaga echipă Realitatea PLUS este alături de colega noastră care trece prin una dintre cele mai grele încercări ale vieții – pierderea mamei sale.

Îi transmitem Ancăi și întregii sale familii sincere condoleanțe, putere și alinare pentru a putea trece prin această durere imensă. Anca, suntem alături de tine cu tot sufletul.

Dumnezeu să o odihnească în pace! 

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