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Actualitate· 1 min citire
Dronă fără încărcătură explozivă, recuperată din Marea Neagră, în apropierea plajei Modern din Constanța. Precizările MApN
Marea/ Arhivă foto
Publicat16 aug. 2026, 15:17
SursăRealitatea.Net
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică după-amiază că a fost informat, în jurul orei 10.00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la prezența unor resturi de dronă în Marea Neagră, în zona plajei Modern din Constanța. Specialiştii au ridicat-o şi au stabilit că nu are încărcătură explozivă.
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