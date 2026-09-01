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Politica· 1 min citire
Marius Tucă: Alegerile anticipate, singura șansă pentru România
Publicat1 sept. 2026, 07:46
Actualizat1 sept. 2026, 07:49
SursăRealitatea PLUS
Marius Tucă spune că singura șansă a României sunt alegerile anticipate, la care ar trebui să ne ducă următorul guvern. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, jurnalistul a transmis că Ilie Bolojan trebuie să plece de la palatul Victoria. Totuși, spune acesta, viitorul executiv va fi fragil, din cauza apropierii dintre UDMR, USR și PNL. Pe de altă parte, Marius Tucă este de părere că loialiștii îl pregătesc pe Bolojan pentru prezidențiale.
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