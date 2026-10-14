Mihai Daraban respinge asocierea cu activitatea operațională a GDL: ”Sunt acționar minoritar”

Publicat 14 oct. 2026, 18:35 Actualizat 14 oct. 2026, 18:38 Sursă Realitatea.Net

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a transmis un punct de vedere în care respinge asocierea sa directă cu activitatea operațională a companiei Global Defense Logistics (GDL) și critică modul în care numele său a fost asociat în spațiul public cu acest subiect.

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