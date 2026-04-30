Fenechiu (PNL), discuții cu grupul PACE înainte de votul moțiunii: „Nu am amenințat, nu am făcut promisiuni, le-am cerut părerea”
Daniel Fenechiu, PNL
Senatorul PNL Daniel Fenechiu a mers la sediul grupului PACE pentru a încerca să-i convingă pe reprezentanții formațiunii să își schimbe poziția privind votul la moțiunea de cenzură. Într-o intervenție la Realitatea Plus, protagoniștii au confirmat întâlnirea, dar au susținut că a fost vorba de o simplă discuție principială.
„A fost o discuție constructivă, între doi oameni care, chiar dacă au viziuni diferite, pot dialoga. Fenechiu mi-a prezentat argumentele sale de ce Guvernul trebuie să continue. Îi mulțumesc pentru vizită, dar marți vocea poporului va decide”, a afirmat Ninel Peia.
„Nu am făcut presiuni. În calitate de lider de grup, i-am întrebat pe senatorii neafiliați dacă ideea de a demite Guvernul li se pare potrivită. Nu i-am amenințat, nu i-am intimidat, le-am cerut doar părerea”, (..) În zona grupului PACE și a neafiliaților sunt oameni de calitate" a comentat și Daniel Fenechiu, în exclusivitate la Realitatea Plus.
„Nu m-am consultat cu Ilie Bolojan, pentru că domnia sa a lipsit la ultimele ședințe de grup. Și oricum nu am nevoie să-mi dea cineva lumină, eu sunt lider de grup; dacă ar trebui să cer părerea altcuiva, ar însemna că trebuie să fiu schimbat din această funcție”, a mai comentat senatorul liberal, întrebat dacă i-a cerut părerea liderului de partid și al Guvernului, Ilie Bolojan.
Potrivit celor doi protagoniști, discuția a durat mai puțin de zece minute.
Senatorul Daniel Fenechiu a mai precizat că a purtat discuții și cu alți senatori din partidele care au inițiat și susțin moțiunea.
