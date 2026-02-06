17 persoane evacuate în urma unei explozii la un bloc din Titu
17 persoane evacuate în urma unei explozii la un bloc din Titu
Deflagrația nu a fost urmată de un incendiu
Un imobil din localitatea Titu a fost afectat de o explozie, vineri, a anunțat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa.
Deflagrația nu a fost urmată de un incendiu, a precizat sursa citată.
„Am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei deflagraţii, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până la acest moment nu au fost identificate victime. În urma evenimentului, 10 persoane s-au autoevacuat, iar alte şapte au fost evacuate de către echipajele de intervenţie”, precizează sursa citată.
La faţa locului se intervine cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi şi un echipaj SMURD.
Potrivit Agerpres, 17 persoane au fost evacuate din imobil.
Sursa: Realitatea de Dambovita
