39 de comune au apă potabilă, dar nu și canalizare. Infrastructura rămâne o problemă în mediul rural

39 de comune din Dâmbovița au apă la robinet, dar nu și canalizare. Investițiile în infrastructura de apă și ape uzate rămân esențiale pentru mediul rural.
Accesul la serviciile de utilități rămâne o provocare pentru numeroase localități din județul Dâmbovița. Deși alimentarea cu apă potabilă este disponibilă în zeci de comune, rețelele de canalizare nu acoperă toate zonele, iar diferențele dintre cele două tipuri de infrastructură continuă să reprezinte o problemă pentru comunitățile rurale.
Situația evidențiază necesitatea unor investiții suplimentare în infrastructura de apă și canalizare, astfel încât locuitorii să beneficieze de condiții de trai mai bune și de servicii publice esențiale.
Apă potabilă fără canalizare în 39 de comune din Dâmbovița
Potrivit informațiilor prezentate de publicația Târgoviște News, 39 de comune din județul Dâmbovița au acces la apă la robinet, însă nu dispun de o rețea de canalizare care să deservească localitatea în condiții comparabile.
Lipsa infrastructurii de colectare și evacuare a apelor uzate poate crea dificultăți pentru gospodării, în special în zonele în care sistemele publice de canalizare nu au fost încă realizate.
În aceste condiții, dezvoltarea infrastructurii trebuie să țină cont atât de extinderea rețelelor de alimentare cu apă, cât și de construirea sistemelor necesare pentru colectarea și tratarea apelor uzate.
De ce este importantă extinderea rețelelor de canalizare
Canalizarea reprezintă o componentă esențială a infrastructurii publice, cu impact direct asupra sănătății populației și protecției mediului.
În localitățile în care nu există rețele publice, apele uzate trebuie gestionate prin sisteme individuale corespunzătoare, construite și exploatate astfel încât să nu afecteze solul, pânza freatică sau sănătatea locuitorilor.
Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița atrage atenția asupra importanței gestionării corecte a apelor uzate și a racordării la rețelele publice acolo unde acestea sunt disponibile.
Investițiile în apă și canalizare, esențiale pentru mediul rural
Extinderea infrastructurii de utilități presupune investiții în conducte, stații de pompare, sisteme de colectare și instalații de epurare.
În județul Dâmbovița au fost anunțate și proiecte care urmăresc sprijinirea gospodăriilor cu venituri reduse pentru conectarea la rețelele existente de apă și canalizare. Un proiect anunțat în iulie 2026 vizează peste 2.600 de gospodării din 28 de unități administrativ-teritoriale, cu finanțare asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu.
Astfel de programe pot contribui la creșterea numărului de gospodării conectate la utilități, însă extinderea rețelelor în localitățile care nu dispun de canalizare rămâne o provocare distinctă.
Accesul la utilități, o provocare pentru comunitățile din Dâmbovița
Diferențele dintre accesul la apă potabilă și cel la canalizare arată că dezvoltarea infrastructurii trebuie realizată în mod echilibrat.
Pentru comunitățile rurale, accesul la servicii publice moderne înseamnă nu doar confort, ci și condiții mai bune de igienă, protejarea resurselor de apă și reducerea riscurilor de poluare.
Extinderea rețelelor de canalizare și identificarea surselor de finanțare pentru proiectele de infrastructură rămân esențiale pentru îmbunătățirea calității vieții în județul Dâmbovița.