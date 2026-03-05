Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus joi, la Ministerul Transporturilor, un proiect de infrastructură de mare importanță pentru regiunea pe care o reprezintă. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru a oferit detalii despre inițiativa sa.

"Așa cum am spus în prima conferință de presă de la Constanța, eu sunt omul faptelor și nu am intrat în politică să fac promisiuni, ci să arăt că se poate. Am avut o discuție foarte constructivă, cred eu, cu domnul ministru care e un ministru tânăr și capabil care își dorește să schimbe lucrurile în bine în infrastructura din România.

Am venit cu două adrese oficiale, două solicitări: prima este ca dobrogenii mei să nu plătească taxa de pod, 8 € pe zi la fiecare trecere, 4 € dus, 4 € întors, iar a doua să se elimine acciza la carburanți pentru cei care ajung acasă doar cu barca. De ce să plătim acciza, adică taxa de drum, dacă dobrogenii mei care stau în Sulina, de exemplu, au nevoie de acest mijloc de transport, merg acasă cu barca lor.

Am vorbit în același timp și cu domnul președinte al Consiliului Județean Constanța, domnul Mitroi și cu domnul Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, amândoi mă susțin. Cred că acest proiect este vital pentru dobrogeni.

Eu apăr Dobrogea, reprezint dobrogenii și ară în Dobrogea că se poate. Atunci când există putere de muncă și cu unitate, iar orgoliile politice sunt lăsate la o parte, pentru că președintele Consiliului Județean Constanța este PNL, președintele Consiliului Județean Tulcea este PSD, iar eu sunt vicepreședinte AUR, dacă avem o viziune comună care îmbunătățește viața dobrogenilor, de ce să nu fie exemplul nostru preluat și în alte regiuni”, a explicat Alexandra Păcuraru.