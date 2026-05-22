Ancheta ar putea fi extinsă în cazul tinerei ucise în Bihor. Medicii legiști au descoperit urme clare de violență sexuală pe trupul victimei

Apar informații noi în cazul crimei din Bihor, unde o tânără de 18 ani a fost ucisă de un recidivist eliberat condiționat din închisoare. Potrivit datelor noi apărute, ancheta ar putea fi extinsă după rezultatele preliminare ale autopsiei.

Conform avocatului Adrian Cuculis, medicii legiști ar fi descoperit urme clare de violență sexuală pe corpul victimei. În aceste condiții, procurorul de caz ar fi dispus extinderea cercetărilor pentru agresiune sexuală, existând suspiciuni legate de o posibilă tentativă de viol.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat înaintea crimei și dacă încadrarea juridică a faptei va fi modificată și extinsă la infracțiunea de viol.

Suspectul și-a recunoscut atacul

Bărbatul acuzat de crimă este arestat preventiv și, potrivit informațiilor apărute până acum, și-ar fi recunoscut atacul. Cazul a stârnit revoltă la nivel național, mai ales după ce s-a aflat că suspectul avea antecedente grave și fusese eliberat condiționat înainte de comiterea crimei.