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ANM: Atenționări Cod galben de caniculă și de vânt puternic și averse torențiale pe parcursul zilei de miercuri

Avertizări emise de ANM

Avertizări emise de ANM

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 12:26
Sursărealitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, dar și de intensificări ale vântului și perioade de instabilitate atmosferică și averse torențiale în județe din sudul și estul țării, precum și în zonele montane din Carpații Meridionali.

Astfel, miercuri, 12 august, în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

Indice temperatură-umezeală (ITU) în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.

Tot miercuri, în intervalul orar 5:00 - 16:00, sudul Moldovei și estul Munteniei se vor afla sub Cod galben de intensificări ale vântului, care vor avea la rafală viteze de 50 - 70 km/h. Intensificări ale vântului cu viteze de 40 - 45 km/h vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei.

O nouă atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ va fi în vigoare miercuri, între orele 12:00 și 21:00, în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov.

În zonele menționate vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50 - 70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp și izolat de peste 30 - 40 litri/mp.AGERPRES

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